Если кому интересно: наши вчера в Риге разгромили знаменитый «Аякс»

За RFS забил Адамс Мархиев.

Это была первая победа «Риги» в главном турнире Лиги Европы УЕФА.

RFS находится на 30-м месте с пятью очками в семи матчах, а "Аякс" находится на 16-й позиции с десятью очками. 36 команд основного турнира сыграют матчи с восемью разными соперниками, встречаясь по две команды из каждой из четырех корзин.

На этом матче было зарегистрировано самое большое количество зрителей в латвийском футболе XXI века - 10 233 зрителя.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет 21 мая в испанском городе Бильбао.

