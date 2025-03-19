«Ещё три слоя намотайте!» Покупатели возмущены спецзащитой от краж в Drogas

«Причина, по которой больше не хочется ничего покупать в Drogas. Ещё в три слоя обмотайте упаковку – тогда точно не украдут!» – так начинается обсуждение в социальной сети Threads.

Сотрудники магазинов объясняют, что такие меры вынужденные, из-за высокой частоты краж. Бывшая работница Drogas рассказала, что неоднократно наблюдала, как школьницы без зазрения совести вскрывают косметику и тестируют её, оставляя товар испорченным и непригодным для продажи. Некоторые комментаторы подчеркивают, что без такой защиты покрывать убытки приходилось бы самим сотрудникам, которые и так работают за сравнительно невысокую зарплату.

Покупатели обсуждали и неудачную планировку в Drogas, из-за которой создаются слепые зоны, упрощающие кражи. Многие считают, что магазину было бы выгоднее инвестировать в улучшенную планировку или усиленную охрану, а не «мучить» клиентов чрезмерной защитой упаковки. Некоторые предлагают альтернативные решения, например, использование более современных технологий безопасности. Вместо того, чтобы усложнять покупателям жизнь.

В то же время другие комментаторы призывают не раздувать проблему и просто пользоваться ножницами или масляной жидкостью для снятия макияжа, чтобы легко удалить остатки клея с туши или помады.