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«Эмоциональное насилие голыми задницами»: новый спектакль театра «Дайлес» шокировал публику 

la.lv 12 февраля, 2025 18:06

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Спектакль режиссера Виестурса Кайришса «Сон в летнюю ночь», премьера которого состоялась в театре «Дайлес», вызвал широкую дискуссию в обществе. Многие, в том числе и финансист Илзе Аузере, не скрывали своего возмущения увиденным, о чем сообщается в материале Гиты Виксне «Голые задницы актеров шокируют» в издании «Privātā Dzīve».

Аузере выразила разочарование. «Спектакль вызвал у меня негативные чувства. Я потратила кучу денег на билет и не хочу получать за это неприятных чувств. К сожалению, во время этого спектакля я чувствовала, что мне вредят. Я чувствовала себя беззащитной. В какой-то степени это было даже эмоциональное насилие», — сказала Илзе, указав, что ее друзья, с которыми она ходила в театр, чувствовали то же самое.

«Я видела много постановок «Сна в летнюю ночь». Но эта, из-за своей чудовищной вульгарности, была скорее кошмаром, чем сном. Мне было жаль замечательных актеров театра Дайлес. Думаю, Шекспир перевернулся бы в гробу, если бы увидел ее», - говорит Аузере.

Следует отметить, что знаменитая комедия Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в постановке Виестура Кайришса потрясла сознание зрителей. Одних восхищает смелость и амбициозность режиссера и актеров, в то время как другие испытывают отвращение к наготе, крови и «безумным» сценам.

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