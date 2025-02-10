Электроэнергия подорожала из-за слабого ветра, синхронизация не повлияла: Litgrid

«На выходных мы успешно отключились от контролируемой Россией системы IPS/UPS и синхронизировались с Западной Европой. В результате рынок электроэнергии в выходные дни работал необычно. Большинство электростанций в странах Балтии обеспечивали безопасную работу системы в период действия в изолированном режиме в странах Балтии и проводили тесты. Поэтому они подали на рынок неценообразующие предложения, и синхронизация не повлияла на цены на электроэнергию», — сказала для пресс-релиза руководитель Отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.

По ее словам, электроэнергия подорожала во всех трех странах Балтии, а также в Польше, Германии и странах Северной Европы из-за снижения выработки ветровой энергии, кроме того, из-за низких температур цены потребление электроэнергии выросло на 5% до 258 гигаватт-часов (ГВт-ч).

По данным Litgrid, с 3 по 9 февраля в Литве было произведено 169 ГВт·ч электроэнергии, что на 13% меньше (196 ГВтч), две трети потребления обеспечили местные электростанции. Экспорт электроэнергии из Литвы увеличился почти в три раза до 38 ГВт·ч (13 ГВт·ч).

В прошлую субботу страны Балтии отключились от российской электросистемы и работали в изолированном режиме, а в воскресенье они подключились к западноевропейским электросетям через литовско-польское электросоединение LitPol Link.