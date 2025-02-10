Едем за лекарствами в Египет, Литву, Эстонию: почему в Латвии не дешевеет?

Запущена госпрограмма по снижению цен

О том, что в Латвии лекарства непозволительно дорогие, знает каждый, кто хоть раз совершал покупки в аптеке. Поэтому многие, побывавшие на отдыхе в Египте, вместо статуэток фараонов и пирамид закупают лекарства. В этой стране, даже в туристических зонах, самые популярные лекарства стоят не дороже одного доллара.

С другой стороны, в аптеке в столице Словении Любляне растворимый порошок от простуды местной фирмы стоит 12 евро за упаковку из пяти пакетиков, а спрей от насморка — 8 евро. После того как латвийские электронные рецепты стали принимать в зарубежных аптеках, многие латвийцы начали отовариваться в Польше, Литве и Эстонии. И оказалось, что в этих странах рецептурные препараты стоят гораздо дешевле.

Однако далеко не каждый латвийский пенсионер — а именно они являются основными клиентами аптек — способен отправиться за границу. И, похоже, в Минздраве их мольбы услышали. Еще в прошлом году министр Хосам Абу Мери заявил, что добьется снижения цен, чтобы уравнять их с литовскими и эстонскими.

Итогом стали поправки к правилам Кабинета министров № 803 «Положение о принципах формирования цен на лекарства». Кабмин утвердил их минувшим летом — 16 июля 2024 года. Их суть разъяснил на слушаниях в Сейме парламентский секретарь Министерства здоровья Артем Уршульский. Это повышение минимальной компенсируемой государством части стоимости рецептурных лекарств с 50 до 70%, увеличение ассортимента компенсируемых медикаментов и диагнозов, а также снижение предельно допустимого потолка торговой наценки, применяемой фармацевтами.

По прогнозам чиновников Минздрава, это должно снизить цены на рецептурные препараты в среднем на 20%. Как поясняет заместитель директора департамента информации о распространении лекарств Государственного агентства лекарств Даце Перса, с нового года уровень цен на рецептурные лекарства будет одинаковым во всех трех странах Балтии. Кроме того, для оптовиков установлена фиксированная наценка — 50 центов за упаковку лекарства. Это было сделано потому, что ранее наценка оптовиков зависела от стоимости препарата, и на дорогие лекарства она была значительно выше.

Однако население реформу Минздрава не оценило, поскольку теперь к стоимости лекарств приплюсовывается 0,75 евро в качестве платы за оформление каждого рецепта, в том числе выписанного в прошлом году. Еще столько же доплачивает аптекарю государство. В Минздраве уверяют, что раньше эта плата была включена в конечную цену лекарств. Но почему-то подобного побора нет в других странах Европы. И для тех же пенсионеров, которым врач обычно выписывает по несколько рецептов, удорожание может быть весьма существенным. А если в семье несколько пенсионеров?

От платы освобождаются только дети до 18 лет, лица, получившие статус нуждающегося, и украинские беженцы. Однако в список не включены, к примеру, онкологические больные, диабетики и другие люди, страдающие хроническими заболеваниями. Хотя без своих лекарств они просто не выживут. В то же время полную стоимость в размере 1,5 евро придется заплатить тем, кто не имеет права на государственную медицинскую помощь в Латвии.

Как указывает инициатор петиции на портале общественных инициатив Manabalss.lv Раймондс Грининьш, сложившаяся ситуация, когда за услуги фармацевта, которые зачастую ограничиваются простой работой на компьютере, взимается дополнительная плата, является неприемлемой. Кабинету министров следует внести изменения в правила КМ № 803 «Положение о принципах формирования цен на лекарства» и отменить пункт 17.5, указывает автор петиции. В случае отмены сборов за каждый рецепт в размере 0,75 евро пациенты, по мнению Грининьша, действительно почувствуют снижение цен на лекарства, как и обещал министр здравоохранения.

Кроме того, будет снижена дополнительная финансовая нагрузка на жителей, особенно тех, кто регулярно принимает рецептурные препараты, и возрастет общественное доверие к реализации политики здравоохранения и обещаниям правительства.

Народное возмущение

Жители Латвии выражают свое недовольство в социальных сетях. Так, женщина по имени Йоланта, поделилась своей историей в Facebook, подчеркнув, как нововведение влияет на ее семью. Ее ребенок имеет инвалидность, и ежемесячные расходы на медикаменты достигают 300 евро, поскольку не все лекарства компенсируются государством. Йоланта возмущена дополнительными расходами: «Теперь за каждый выписанный рецепт я обязана платить еще 0,75 евро, даже если само лекарство стоит всего 3. На 10 рецептов уходит 7,50 евро — это цена за молоко, хлеб и творог. Мы не можем жить только на лекарствах».

Подобные истории далеко не единичные.

Своим опытом в сети поделилась Криста. «Сегодня я узнала о снижении цены на мое лекарство, отпускаемое по рецепту. Цена моего лекарства от холестерина «снижается» с 32 евро за 3-месячную упаковку до 67 евро 11 центов. Я заплачу, но как быть тем, кто не может... Они все время лгут, считая нас идиотами. Ложь — как дыхание", — пишет женщина.

Ждите февраля

К тому же особого снижения цен потребители пока не заметили. Недовольны и фармацевты, уже заявляющие, что из-за снижения своих доходов будут вынуждены закрывать нерентабельные аптеки, в первую очередь в сельской местности, куда лекарства будут доставлять курьеры, за услуги которых придется доплачивать. Кроме того, подорожали относительно дешевые компенсируемые лекарства, которые до нового года стоили около 7 евро и ниже. Ведь раньше торговая наценка была плавающей, зависящей от стоимости препарата, а теперь стала фиксированной.

Вот и получается, что в выигрыше останутся люди с высоким уровнем доходов, которые в состоянии приобрести дорогие медикаменты. А ведь большинство клиентов выбирают именно недорогие лекарства, и теперь им придется ограничивать себя в покупках. Но как быть тем, для кого лекарства жизненно необходимы?

Подорожают и обычные, нерецептурные препараты, на которые госпрограмма не распространяется. Так что латвийцам по-прежнему будет выгоднее закупать эти медикаменты в Литве, Эстонии, Болгарии и других странах, где они дешевле.

В Министерстве здоровья заявляют, что в настоящее время аптекари распродают запасы лекарств, закупленных по прежней модели ценообразования. Поэтому судить о результатах реформы пока рано. Советовали дождаться февраля... Но, по данным Минздрава, уже в январе цены снизились на 3 130 рецептурных лекарств, а выросли на 618. Как говорится, поживем — увидим. Но почему-то любая инициатива латвийских чиновников, которая, по их замыслу, должна повысить благосостояние жителей, на поверку оборачивается ростом налогов и различных платежей, а также новыми проблемами.

Достаточно вспомнить введение позже отмененного дополнительного медицинского налога для тех, кто не платит социальный налог в полной мере, или систему «э-здоровье» с выписыванием электронных рецептов, которую с трудом удалось запустить.





Александр ФЕДОТОВ