В ходе этой встречи он в очередной раз настоятельно призвал ХАМАС разоружиться, указав, что Израиль не верит, что боевики выполнят взятые на себя обязательства в этой связи. Об этом сообщили вечером в воскресенье, 16 августа, независимо друг от друга американское онлайн-издание Axios и агентство AFP — оба со ссылкой на источники.

По сведениям Axios, беседа Кушнера и представителей ХАМАС продолжалась 90 минут и стала «очень продуктивной» с точки зрения гарантий того, что исламистская террористическая организация предпримет конкретные шаги по разоружению. «Лидеры ХАМАС попросили Кушнера передать Трампу, что они остаются привержены соглашениям», — цитируют журналисты своего анонимного собеседника.