Спецпосланник президента США, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в рамках работы по реализации мирного плана для сектора Газа провел в Египте встречу с представителями руководства радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в ЕС и США террористической организацией.
В ходе этой встречи он в очередной раз настоятельно призвал ХАМАС разоружиться, указав, что Израиль не верит, что боевики выполнят взятые на себя обязательства в этой связи. Об этом сообщили вечером в воскресенье, 16 августа, независимо друг от друга американское онлайн-издание Axios и агентство AFP — оба со ссылкой на источники.
По сведениям Axios, беседа Кушнера и представителей ХАМАС продолжалась 90 минут и стала «очень продуктивной» с точки зрения гарантий того, что исламистская террористическая организация предпримет конкретные шаги по разоружению. «Лидеры ХАМАС попросили Кушнера передать Трампу, что они остаются привержены соглашениям», — цитируют журналисты своего анонимного собеседника.
Он отметил, что американцы поблагодарили ХАМАС за эту приверженность, но подчеркнули, что «хотят видеть конкретные усилия, а не просто слова». «Для Кушнера было важно сделать так, чтобы они (лидеры ХАМАС. — Ред.) лично взяли на себя эти обязательства», — добавил источник.
Кто еще присутствовал на встрече Кушнера с ХАМАС
Уточняется, что на встрече присутствовали гендиректор «Совета мира» Николай Младенов, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, также входящий в «Совет», и старшие советники в «Совете» Арье Лайтстоун и Лиран Танкман.
Кроме того, по данным Axios, во встрече приняли участие глава политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад, катарский дипломат Али аль-Тавади и высокопоставленный турецкий чиновник, имя которого в публикации не указано.
По словам источника издания, Джаред Кушнер сказал представителям ХАМАС, что им следует предпринять конкретные шаги по разоружению, если они хотят, чтобы Израиль также предпринял соответствующие меры. Под конкретными шагами, которых ожидают от ХАМАС, подразумевается передача полномочий по управлению палестинскому технократическому правительству и гарантии, что ХАМАС не будет играть никакой роли в будущем управлении сектором Газа, уточняется в публикации.
Нетаньяху: Израиль отвергает план «Совета мира» по сектору Газа
Ожидается, что 17 августа Джаред Кушнер посетит Израиль, где встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить «соответствующие шаги» израильской стороны, пишет Axios.
9 августа Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план созданного Трампом «Совета мира» по сектору Газа. «Армия обороны Израиля не будет выводить войска, пока ХАМАС не будет разоружен. И когда я говорю, что ХАМАС должен быть разоружен, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о подлинном разоружении, а не о фиктивном», — подчеркнул премьер-министр на заседании правительства.
Эти заявления прозвучали в том числе в контексте предвыборной борьбы перед парламентскими выборами, которые состоятся 27 октября.
Критика Израиля со стороны мусульманских стран
Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Пакистана, Индонезии, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в совместном заявлении, опубликованном 16 августа, раскритиковали «объявленный Израилем отказ от рамочного плана» по установлению мира в секторе Газа, а также от идеи создания палестинского государства.
Подписавшиеся страны обвинили Израиль в том, что он торпедирует «совместные усилия по достижению справедливого и прочного мира» в секторе Газа.
Нападение ХАМАС на Израиль
Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 73 тысяч палестинцев, еще свыше 174 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.
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