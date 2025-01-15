Дроны над аэропортом Рига хотели сбить, но военные поздно приехали

Он отметил, что маловероятно, что люди не понимали, что делают и где управляют дронами. Поэтому АГА обратилась в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать угрозу гражданской авиации в рамках уголовного процесса.

Как пояснил Городцов, системы защиты АГА не идентифицировали данные дроны, так как у них была отключена функция, позволяющая их обнаруживать. «Наши системы работают на принципе, что сам дрон посылает сигнал о себе. Если вмешаться в программное обеспечение и отключить эту функцию, то наши устройства не смогут их распознать», — отметил он.

Директор АГА также признал, что возможность сбить эти дроны действительно рассматривалась.

На вопрос, предпринимались ли попытки сбить дроны, Городцов ответил, что «до этого не дошло», так как такие полномочия есть только у Национальных вооружённых сил (НВС). Однако к моменту их прибытия «акция уже закончилась».

Городцов добавил, что в настоящее время ведётся работа над тем, чтобы такие полномочия были предоставлены и Государственной полиции, а не только НВС.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентами с дронами, произошедшими в понедельник, 13 января, на территории аэропорта Риги, АГА обратилась в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать угрозу гражданской авиации в рамках уголовного процесса.

В понедельник, 13 января, в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения. Все они были связаны с зафиксированными полётами беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта Риги. Для полётов использовались несколько дронов.

По информации, имеющейся в распоряжении АГА, полёты беспилотных аппаратов, возможно, были совершены преднамеренно с целью угрожать безопасности полётов гражданской авиации или сознательно нарушить деятельность латвийской гражданской авиации.