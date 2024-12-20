Дождались: начинается строительство четвертой очереди Южного моста

Проект "Строительство улицы Яня Чакстес гатве" разделен на два этапа. На первом этапе будет построен участок улицы Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, на втором - участок улицы Яня Чакстес гатве от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю.

Как отмечает столичная дума, проект улучшит окружающую уличную сеть, обеспечив удобное движение транспорта. Безопасность в близлежащих жилых районах будет повышена, так как уменьшится поток проезжающего транспорта. Проект также обеспечит улучшение транзитного движения грузового транспорта по левому берегу Даугавы.

Этот проект и уже строящийся путепровод на Кундзиньсалу разгрузят центр города от грузового транспорта.

В настоящее время на месте строительства ведутся подготовительные работы, принимаются меры по организации дорожного движения, такие как установка дорожных знаков и строительство временных путей. Началась вырубка деревьев. В ближайшие дни планируется начать тестовую забивку свай.

Как отметил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис, новый участок моста соединит улицу Баускас с Елгавским шоссе и значительно улучшит движение, сделав его более безопасным и эффективным, особенно для обслуживания промышленных районов и движения грузового транспорта.

На участке улицы Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална будут построены магистральные улицы и эстакады, а также подъездные дороги и эстакады к местным улицам, пешеходные и велосипедные дорожки, пешеходные туннели.

Затраты на проект составляют 122,7 млн евро, в том числе 60,2 млн евро будут профинансированы из Фонда сплочения ЕС, а 62,55 млн евро - столичным самоуправлением.