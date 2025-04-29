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Дорогое удовольствие: расходы партий на предвыборную агитацию превысили миллион евро

© LETA 29 апреля, 2025 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С начала периода предвыборной агитации политические организации задекларировали расходы на агитацию на общую сумму 1,13 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

БПБК собрало информацию о задекларированных политическими организациями расходах, которые они планируют потратить на предвыборную агитацию перед предстоящими 7 июня выборами самоуправлений.

В период предвыборной агитации для всех политических партий и их объединений установлен лимит финансовых средств, которые они могут расходовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения. Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании.

БПБК поясняет, что в расходы на предвыборную агитацию включаются как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. Если партия или объединение партий баллотируется на всей территории Латвии, то максимальный объем расходов на предвыборную агитацию составляет 869 640 евро.

Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, для предвыборной агитации за или против политических сил и кандидатов в депутаты могут использовать средства, не превышающие 15 минимальных месячных зарплат, то есть 11 100 евро. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на размещение рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия, дарения, а также почтовые услуги.

БПБК напоминает, что в период предвыборной агитации поставщики рекламных услуг и агитаторы обязаны информировать бюро обо всех заключенных рекламных договорах. Информация о каждом заключенном договоре должна быть предоставлена БПБК в течение трех дней после его заключения.

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