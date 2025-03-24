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«Долой войну!» — и что дальше? Нацблок размышляет, как защитить Латвию на самом деле

Редакция PRESS 24 марта, 2025 11:34

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Scanpix/Credit Image: © Carol Guzy/ZUMA Press Wire

"В последнее время в средствах массовой информации многие миролюбивые люди высказываются против войны. Но не против агрессора, развязавшего войну, вторгшись в соседнюю страну, а против войны как таковой. Потому что война – это зло. Война – это ужас. Война – это разрушение и смерть", - размышляет депутат от Нацблока Янис Миезитис на pietiek.com.

"Я тоже против войны. Более того, я против бедности и болезней. Но что теперь делать мне и моим единомышленникам? Выйти с плакатом «Долой бедность!» к Министерству благосостояния? Или с плакатом «Долой болезни!» – к Министерству здравоохранения? Как вы думаете, исчезнут ли от этого бедность и болезни в Латвии?

Точно так же плакат «Долой войну!» у Министерства обороны ничего не изменит. Почему? Потому что бороться нужно не с самими негативными явлениями, а с их причинами. То есть протестовать следует не против бедности, болезней и войны, а требовать от соответствующих министерств конкретных действий по ликвидации этих угроз.

Что же нужно делать, чтобы защитить Латвию от войны? Самый популярный ответ – «не провоцировать военную мощь России, армия которой вторглась в Украину». Звучит логично. Возможно, наши политики порой действительно делают неосторожные заявления в адрес России.

Но прежде чем критиковать политиков, давайте разберемся, кому и для чего может быть выгодна эта «провокация». Вы когда-нибудь видели, чтобы слабый сознательно провоцировал сильного с целью быть избитым? Такие случаи бывают, но чаще всего это именно сильный, напав на слабого, оправдывается тем, что тот его «спровоцировал». Так же насильники в суде нередко заявляют, что их «спровоцировала» жертва своим поведением или одеждой. Однако суд не обвиняет жертву – он судит преступника, потому что у каждого человека есть право одеваться и вести себя так, как он хочет, если это не нарушает общественного порядка.

Из этого можно сделать лишь один вывод: разговоры о «провокациях» – это оправдание агрессоров и преступников, попытка переложить ответственность на жертву.

Каждое суверенное государство имеет право самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Самостоятельно решать, с какими странами сотрудничать и в какие международные экономические или военные организации вступать. Самостоятельно определять, какой будет его государственное управление – демократическое или авторитарное. Каким будет здравоохранение, как будут развиваться различные отрасли экономики и какими будут вооруженные силы страны. И реализация этих прав не может считаться «провокацией» или поводом для военного вторжения.

Какими же должны быть призывы миролюбивых граждан Латвии к своему правительству и Министерству обороны? На мой взгляд, призыв может быть только один – максимально развивать, совершенствовать и модернизировать вооруженные силы нашей страны. Как именно это делать – вопрос к военным специалистам. Но это не разжигание войны и не провокация агрессора. Сильная армия защищает страну от войны так же, как крыша защищает дом от дождя. Никому ведь не приходит в голову утверждать, что крепкая крыша «провоцирует» дождевые облака и притягивает дождь.

Если агрессор больше не соблюдает международные законы и договоры, единственное, что может его остановить, – это мощная система обороны страны", - пишет Миезитис.

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