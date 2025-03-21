"О чем не рассказывают Минздрав и достопочтенный господин Абу-Мери и что в приблизительных числах вычисляет специалист по данным - экономист? Общественность хочет получить ответ от латвийского государства - что Латвия может должна российским гражданам? Мы также ждем конкретного ответа на вопрос, когда этот порядок будет изменен! В Латвии проживает 35 924 гражданина России, общее число жителей составляет 1 871 882. Это означает, что граждане России гарантированно тратят около 2% бюджета здравоохранения. В 2024 году бюджет здравоохранения составит 1,88 миллиарда. Это означает, что около 37 миллионов были перенаправлены на лечение граждан другой страны. Возможно, эта цифра выше, потому что в Латвии живет много российских пенсионеров. 37 миллионов - это, возможно, нижняя граница. Верхний предел, вероятно, 37 миллионов умножить на 2 или 3. Возможно, 50 - 100 миллионов каждый год".