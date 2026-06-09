Дешевые овощи не спасли: газ и топливо разогнали цены в Латвии

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае увеличился на 3,5%.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в мае 2026 года по сравнению с апрелем оказали цены в секторе ресторанов и гостиниц (+0,2 процентного пункта), жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и другого топлива (+0,2 процентного пункта), отдыха, спорта и культуры (+0,1 процентного пункта), личного ухода, социальных услуг, в группе различных товаров и услуг (+0,1 процентного пункта), а также в группе транспортных товаров и услуг (-0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,2%.

Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе в течение месяца оказали цены на свежие и охлажденные овощи и фрукты (-23,6%). В основном под влиянием акций снизились цены на готовые блюда (-2,4%), йогурт и аналогичные продукты (-2,4%), мороженое (-4,4%), кофе (-1,5%), шоколад (-2,2%), сыр (-1%), мясные продукты (-0,7%).

Выросли цены на свежие косточковые и семечковые плоды (+13,5%), в том числе нектарины, яблоки и груши, а также на другие свежие и охлажденные овощи (+8,9%). В основном в результате окончания акций выросли цены на хлеб и мучные кондитерские изделия (+1,5%), свежее, охлажденное и замороженное мясо (+1,8%), картофель (+10,9%), сливочное масло (+5,3%), муку (+8,3%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,1%), яйца (+4%) и прохладительные напитки (+5,4%). Подорожали и другие свежие фрукты (+6,7%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 0,8%, в том числе на обувь - в среднем на 2,3%, на одежду - на 0,4%.

Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц увеличился на 1,2%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказали цены на природный газ (+12,7%). Подорожали электроэнергия (+1,6%), теплоэнергия (+0,2%), вывоз мусора (+1,1%), услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+0,9%), плата за обслуживание жилья (+0,2%).

В транспортной группе цены за месяц снизились на 0,7%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо (-4,7%), в том числе снижение цен на дизельное топливо составило 6,8%, цен на автогаз - на 2,8%, в то время как бензин подорожал на 1,2%. За месяц снизились цены на запчасти для личных транспортных средств, в то время как пассажирские авиаперевозки подорожали.

В группе отдыха, спорта и культуры средний уровень цен за месяц увеличился на 0,8%, что в основном было обусловлено ростом цен на товары для домашних животных и комплексные услуги отдыха. В свою очередь, подешевели услуги кинотеатров, театров и концертных площадок.

Цены на услуги ресторанов и гостиниц за месяц выросли на 5,9%, при этом гостиничные услуги подорожали на 25,4%, а услуги ресторанов и кафе - на 0,5%.

Цены на товары и услуги личного ухода, социальные услуги" различные товары и услуги за месяц выросли на 1,2%. В основном из-за окончания акций наиболее существенный рост цен в этой группе наблюдался на приборы, предметы и изделия для личного ухода. Подорожали также нотариальные услуги.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц наблюдался на медикаменты, сигареты, пиво, бытовые чистящие и моющие средства, вино, в то время как цены на крепкие алкогольные напитки и ликеры снизились.

В свою очередь, в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года наибольшее влияние на рост уровня цен оказали услуги и товары транспортной группы (+1,4 процентного пункта), в основном топливо, а также жилье, водоснабжение, электроэнергия, газ и другое топливо (+1 процентный пункт). Существенное влияние оказали также цены на услуги ресторанов и гостиниц (+0,4 процентного пункта) и на услуги здравоохранения (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,8%.

Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на сливочное масло (-17,6%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-22,7%), сыр (-4,8%), картофель (-20,4%), свежие и охлажденные овощи (-24,1%), растительные масла (-11,7%), обезжиренное молоко (-8%), мясные продукты (-2,7%), другие свежие фрукты (-11,5%), шоколад (-3,5%), мороженое (-3,6%), фруктовые и овощные соки (-4,2%), йогурт и аналогичные продукты (-1,8%), свежие косточковые и семечковые фрукты (-4,2%), изделия из овощей, клубнеплодов и бобовых (-2,9%), зерновые (-3,6%), десерты и напитки на молочной основе (-3,8%), готовые блюда (-0,6%), макаронные изделия (-3,6%), сухие завтраки (-0,8%).

В свою очередь, выросли цены на свежие и охлажденные овощи и фрукты (+13,6%), вяленую, соленую и копченую рыбу (+29,7%), кофе (+0,5%), свежую, охлажденную и замороженную курятину (+3,9%), хлеб (+1,8%), свежие цитрусовые (+8,9%), другие мучные кондитерские изделия (+1,3%), яйца (+4,5%), свежие ягоды (+8,9%), свежую и замороженную рыбу (+4,5%), свежую, охлажденную и замороженную говядину (+8,6%), на специи, кулинарные травы и семена (+6,4%).

Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год увеличился на 5,8%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию (+5,4%). Подорожали электроэнергия (+4,7%), природный газ (+16,6%), водоснабжение (+8,7%), услуги канализации (+12,1%), услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+7,9%), твердое топливо (+5,2%), плата за обслуживание жилья (+3%), вывоз мусора (+6,1%), а также арендная плата за жилье (+3,4%). Подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-0,6%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,9%. За год подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, медикаменты, услуги визуальной диагностики и медицинских лабораторий.

В транспортной группе цены за год выросли в среднем на 11,1%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо (+28,2%). Цена на дизельное топливо выросла на 33,3%, на бензин - на 21,5%, а на автогаз - на 14,4%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки и пассажирские авиаперевозки. В свою очередь, снизились цены на запчасти и аксессуары для личных транспортных средств.

В группе информационно-телекоммуникационных услуг и товаров средний уровень цен за год вырос на 2,1%. Подорожали комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи, оборудование для мобильных телефонов, подписки на услуги аудиовизуального стриминга, аренда аудиовизуального контента и интернет-услуги. Подешевело оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, а также компьютеры.

Средний уровень цен в секторе отдыха, спорта и культуры за год увеличился на 3,2%. Выросли цены на комплексные услуги отдыха, спортивные услуги, товары для домашних животных, газеты и периодические издания. Средний уровень цен на товары для сада, растения и цветы снизился.

В группе услуг ресторанов и гостиниц средний уровень цен за год увеличился на 9,5%. Гостиничные услуги подорожали в среднем на 16,3%. Также подорожали услуги общественного питания, в том числе рост цен на услуги ресторанов и кафе составил 4,7%, услуги столовых, кафетериев и столовых учебных заведений - на 3,9%.

Цены на товары и услуги личного ухода, социальные услуги, различные товары и услуги за год выросли на 4,7%. Подорожали различные приборы, предметы и изделия для личного ухода, ювелирные изделия и наручные часы, услуги парикмахерских и салонов красоты, плата за пребывание в пансионатах для престарелых. Подешевели услуги по уходу за детьми.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование, одежду, бытовые чистящие и моющие средства. В свою очередь, подешевели крепкие алкогольные напитки и ликеры, пиво, вино, а также обувь.