Дерусификаторы ликуют: ребенок застрял в туалете? — А надо было учить латышский!

«Сегодня в BKUS (Детская клиническая университетская больница, прим. ред.) в отделении неотложной медицинской помощи моя первоклассница зашла в туалет, и, так как чтобы выйти, недостаточно просто открыть дверь, а надо выполнить несколько процедур по инструкции (на латышском, естественно), мой ребенок сидел в туалете, пока я ее оттуда с трудом не выудила! Все для людей! Все для детей! (Но только если они умеют читать по-латышски)». - Написала в соцсети пользователь Фиса Власова.