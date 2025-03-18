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Депутаты Сейма: Поездки в Россию и Белоруссию в нынешних условиях крайне опасны

Редакция PRESS 18 марта, 2025 20:39

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В нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию чрезвычайно опасны, но значительная часть общества этого не осознаёт. Об этом во вторник, 18 марта, заявили депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Комиссия в первом чтении поддержала предложенный Комиссией национальной безопасности законопроект, предусматривающий запрет на поездки в эти страны для лиц, работающих в государственных структурах.

Председатель Комиссии по обороне Раймонд Бергманис и председатель Комиссии национальной безопасности Айнарс Латковскис указывают, что Россия и Белоруссия усиливают разведывательные операции против Латвии и используют в этих целях любого гражданина Латвии, пересёкшего границу этих стран. Несмотря на чёткие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности не посещать Россию и Белоруссию в интересах как государственной, так и личной безопасности, число выезжающих продолжает расти.

Председатели комиссий подчёркивают, что возможности помочь латвийским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в России и Белоруссии, крайне ограничены.

Запрет на поездки в Россию и Белоруссию будет распространяться на лиц, которым выдан специальный допуск к государственной тайне, отвечающих за безопасность критически важной инфраструктуры, а также работающих в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Министерстве юстиции, подчинённых этим министерствам учреждениях, военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Налоговой и таможенной полиции, а также на сотрудников таможни Службы государственных доходов.

Кроме того, запрет коснётся лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных и прокуратурных органах. Запрет на выезд также будет распространяться на транзитное пересечение территорий России и Белоруссии, согласно законопроекту об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда поездка необходима для выполнения служебных обязанностей или по гуманитарным причинам, и если лицо получило разрешение на временный выезд из Латвийской Республики. Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на выезд станет самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

«Вербуя латвийских граждан, цель государства-агрессора — не только получение информации о внутренних политических процессах страны, запланированных внешнеполитических действиях и мерах безопасности, необходимых для нормального функционирования государства, но и вовлечение этих лиц в другие вредоносные действия, включая мероприятия против государственных интересов или воспрепятствование выполнению ими своих служебных обязанностей», — ранее отметил А. Латковскис.

Для вступления законопроекта в силу Сейм должен поддержать его ещё в трёх чтениях.

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