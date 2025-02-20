Депутаты призывают вернуть уроки «Здоровья» в школьную программму

В письме президенту и премьер-министру страны, а также председателю парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутаты ссылаются на совместное заседание подкомиссий, где обсуждались вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем населения и планом охраны здоровья матери и ребенка на 2025–2027 годы.

Депутаты отмечают, что информация о репродуктивном здоровье общества вызывает сомнения в качестве знаний, полученных школьниками, и в их способности применять эти знания в реальной жизни. Представители общественных организаций, работающие с молодежью, также указали на общее снижение уровня грамотности в вопросах здоровья.

В письме подчеркивается, что информирование и образование в сфере сексуального и репродуктивного здоровья являются важнейшими условиями для улучшения как общей грамотности в вопросах здоровья, так и индивидуального сексуального и репродуктивного здоровья.

В Латвии необходимо срочно улучшить демографическую и социально-экономическую ситуацию, способствуя формированию у каждого человека ответственности за свое здоровье и здоровье близких. Образовательная система должна обеспечивать базовые знания и навыки, необходимые для личной и общественной жизни, воспитывая ответственное отношение к здоровью и жизни, а также осознанное поведение, способствующее принятию благоприятных для здоровья решений. Для этого крайне важна активная роль образовательного сектора в развитии здоровья и грамотности в вопросах здоровья.

Авторы письма напоминают, что одной из приоритетных задач государства в ближайшие годы является улучшение демографической ситуации. Они подчеркивают, что уроки здоровья в основной школе, проводимые квалифицированными специалистами, такими как врачи, социальные работники и представители неправительственных организаций, необходимы для повышения осведомленности о сексуальном и репродуктивном здоровье, а также о здоровье в целом.