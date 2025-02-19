Депутат предлагает штрафовать за разговоры с латышом на нелатышском на 700 евро и квоты для приезжих

В другом своем посте он предлагает ввести квоты для приезжих:

«Зная о критически высокой концентрации русскоязычного населения в Риге и слабых возможностях его интеграции, но продолжая впускать в Латвию все больше и больше, такая политика welcomeRUS является преступлением против национальной безопасности и сверхзадачи, определенной в основном государственном законе - интересов латышского народа.

Должны быть квоты! Пока общая численность любой культурной группы в Латвии не опускается ниже 15% по отношению к латышам - ни о каком welcomeRUS с PUA не может быть и речи. Пока не будет отслеживаться система контроля рабочих виз, в том числе выезд после истечения срока действия визы, не может быть никакого ELDORADO для гастарбайтеров».

Далее он обещает, что полиция самоуправления будет будет проверять документы на улицах, проводить рейды и т. д.

Мартин Берзиньш в комментариях предлагает более суровые квоты:

«...я бы даже сказал, что 5% должны быть барьером. Чтобы предотвратить появление новых групп, которые будут вести качать свои права. В конце концов, это латвийская страна и земля».