День стал длиннее ночи

Во вторник солнце в Риге восходит в 6:30 утра и заходит в 18:33 вечера — продолжительность дня составляет 12 часов и менее трех минут. Каждый последующий день будет длиннее почти на пять минут.

Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 11:01. День становится длиннее ночи на несколько дней раньше, поскольку восход и заход Солнца — это моменты, когда из-за горизонта появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не центр. На продолжительность солнечного сияния также влияет преломление света в атмосфере.

Весеннее равноденствие — это момент времени, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и входит в северное небесное полушарие.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 5:42 утра.

Метеорологическая весна в этом году наступила на побережье Курземе 22 февраля, а на большей части территории страны — 25 февраля. Метеорологическое лето наступит, когда средняя температура воздуха в течение пяти последовательных дней составит не менее +15 градусов.

Между тем, 5 февраля началась солнечная весна. Самая яркая четверть года, или солнечное лето, придется на период с 7 мая по 5 августа.