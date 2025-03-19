Дельфины встретили капсулу с астронавтами NASA в море (ВИДЕО)

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.