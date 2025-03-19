Дельфины встретили капсулу с астронавтами NASA в море (ВИДЕО)

Миссия астронавтов должна была продлиться всего восемь дней, но растянулась на девять месяца из-за технических неисправностей. Судя по всему, на Земле их ждали даже дельфины...
Дельфины встретили капсулу с астронавтами NASA у побережья Флориды, которые смогли вернуться на Землю после того, как внепланово провели девять месяцев на МКС, сообщает русская служба Би-би-си в своём телеграм-канале.
Миссия астронавтов должна была продлиться всего восемь дней, но растянулась на девять месяца из-за технических неисправностей. Судя по всему, на Земле их ждали даже дельфины...
В порту Риги сегодня пришвартовался новый ледокол «Лаура». «Судно многофункциональное. Оно может исполнять любые задачи — такие, как спасение судов, тушение пожара, сопровождение судов в ледовой обстановке. Судно соответствует всем, так сказать, современным требованиям», — рассказал порталу LSM+ капитан ледокола Владислав Рыжаков.
В порту Риги сегодня пришвартовался новый ледокол «Лаура». «Судно многофункциональное. Оно может исполнять любые задачи — такие, как спасение судов, тушение пожара, сопровождение судов в ледовой обстановке. Судно соответствует всем, так сказать, современным требованиям», — рассказал порталу LSM+ капитан ледокола Владислав Рыжаков.
Администрация Трампа закрыла программу, отслеживавшую украинских детей, которые в ходе войны были принудительно вывезены в Россию, пишут Reuters и WP. Собранные данные могли быть утрачены навсегда.
Администрация Трампа закрыла программу, отслеживавшую украинских детей, которые в ходе войны были принудительно вывезены в Россию, пишут Reuters и WP. Собранные данные могли быть утрачены навсегда.
Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.
Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.
Фридриху Мерцу потребовалась поддержка большинства в две трети голосов в парламенте для реализации его плана по высвобождению миллиардов евро на оборону и инфраструктуру.
Фридриху Мерцу потребовалась поддержка большинства в две трети голосов в парламенте для реализации его плана по высвобождению миллиардов евро на оборону и инфраструктуру.
"Только что приземлился здесь, в Риге" - написал вчера у себя в Тик-токе молодой англичанин, решил прогуляться. На видео, снятом в Старой Риге не видно почти ни одного прохожего, несмотря на детское - 20 часов, время.
"Только что приземлился здесь, в Риге" - написал вчера у себя в Тик-токе молодой англичанин, решил прогуляться. На видео, снятом в Старой Риге не видно почти ни одного прохожего, несмотря на детское - 20 часов, время.
Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?
Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?
Мнение о том, что в Латвию въезжает очень и очень много иностранцев и что большинство из них находится здесь нелегально, не соответствует действительности, заявила в среду на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Илзе Бриеде.
Мнение о том, что в Латвию въезжает очень и очень много иностранцев и что большинство из них находится здесь нелегально, не соответствует действительности, заявила в среду на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Илзе Бриеде.