Даже учёные не понимают, что происходит: латвийским лыжным трассам грозит закрытие

Цитируя бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Жагарс, описывая нынешнюю зиму и ситуацию на лыжных трассах, сказал: «Друзья, всё плохо». По его мнению, настоящей зимы в этом году уже не будет, и такой ситуации ещё не было за всю 25-летнюю историю существования Žagarkalns.

«Это не то, что зима прерывается. Сейчас зимы просто нет. Это аномалия, которую невозможно объяснить», — подчеркнул Жагарс, добавив, что даже учёные пока не понимают, что происходит.

Его беспокоит будущее индустрии и судьба лыжных баз. «Если это повторится ещё раз, думаю, этой отрасли придёт конец», — отметил он.

Как объяснил Жагарс, возможность пережить такие зимы для баз зависит от благосклонности партнёров, например, от того, позволят ли поставщики электроэнергии отсрочить платежи до следующей зимы с погашением долгов в следующем году. Если это произойдёт, «мы выдержим», если нет, то «мы и общество пострадаем», поскольку люди соскучились по лыжному спорту.