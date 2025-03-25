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Чуда не случилось: сборная Латвии проиграла англичанам со счетом 0:3

© LETA 25 марта, 2025 00:05

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Сборная Латвии по футболу проиграла команде Англии в ответном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в понедельник.

Латвия проиграла со счетом 0:3 (0:1) в группе K.

За сборную Англии забили Риис Джеймс, Гарри Кейн и Эбереси Эзе. Английские футболисты пробили по воротам 27 раз; латвийские – 3 раза.

А на 122 опасные английские атаки пришлось всего 7 латвийских. Был шанс размочить "сухой" счёт – неожиданный выход Владислава Гутковского один на один с пустыми воротами англичан и… досадный промах. Мяч даже не попал в створ.

В финальную часть чемпионата мира попадут 16 команд из европейской зоны - 12 победителей групп, а в раунд плей-офф выйдут 12 победителей и четыре победителя групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, которые не попадут в число двух лучших в отборочных группах.

Финалы Кубка мира пройдут в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года.

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