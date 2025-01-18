Что обещает Трамп 2.0 изменившемуся Ближнему Востоку?

Ближний Восток за время отсутствия Трампа поменялся кардинально. Иранская «Ось сопротивления» ослабла; Башар Асад больше не правит Сирией; Саудовская Аравия не так антагонизирует Ирану, как прежде; Израиль грозит Ирану ударом по ядерным объектам. Арабо-израильский конфликт вспыхнул с новой силой, а палестинский вопрос по-прежнему не решен.

Дональд Трамп говорил, что давно заслужил Нобелевскую премию мира. Он хочет сделать то, что не удалось Джо Байдену — положить конец войнам, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе, где Россия вторглась в Украину.

«Покончим с этим, вернемся к миру и прекратим убивать людей», — говорил Трамп о конфликте в Газе в одном из интервью весной прошлого года, не уточняя, как он собрался этого добиться.

Подход Трампа эксперты называют непредсказуемым, хаотичным и основанным на личных интересах. Стиль и тон поменяются, однако ближневосточный курс американской администрации останется примерно прежним, полагают они. Как Байден не стал отказываться от наследия Трампа, так и Трамп, скорее всего, продолжит начатое Байденом.

На этом пути намечаются серьезные развилки, о которых чуть ниже. От того, как Трамп отнесется к этим ключевым проблемам, будет зависеть то, каким будет Ближний Восток через четыре года, к окончанию второго (и последнего) президентского срока Трампа.

В свой первый заезд в Белый дом Трамп убедил ряд арабских стран признать Израиль, а Саудовскую Аравию — начать переговоры с еврейским государством. Во время второго срока он попытается войти в эту реку снова — и выйти с сиквелом Соглашений Авраама.

Два других ключевых столпа ближневосточной политики Трампа — безусловная поддержка Израиля и безусловное противодействие ядерной программе Ирана.

Все эти намерения связаны между собой, и претворить их в жизнь будет непросто, особенно с учетом произошедших со времени первого срока Трампа перемен в регионе.

Саудовская жемчужина

Венцом своего первого срока на Ближнем Востоке Трамп называл Соглашения Авраама, которые он смог пролоббировать: договоренность нормализовать дипломатические отношения между Израилем и ОАЭ, а затем Бахрейном, Марокко и Суданом.

Жемчужиной Соглашений Авраама 2.0 стала бы нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Трамп уже объявил это первостепенной задачей своего нового срока. После того, как было объявлено о перемирии между ХАМАС и Израилем, Трамп заявил, что время для этого пришло: «Мы будем развивать и расширять соглашения», — написал он.

О мегасделке, способной перекроить отношения на Ближнем Востоке, мечтал и Джо Байден — до нападения ХАМАС на Израиль нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем активно обсуждалась.

Помешала, во-первых, война между Израилем и ХАМАС, а во-вторых — непримиримая позиция израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу палестинской государственности.

Нетаньяху и сейчас не поменял своего мнения, а некоторые ультраправые политики в его кабинете и слышать не хотят о формуле «два государства для двух народов». Захочет и сможет ли Трамп заставить передумать израильского премьера, пока вопрос открытый.

Первые соглашения, подписанные в 2020 году, в значительной степени обходили палестинский вопрос стороной. Сейчас же вопрос будущего палестинцев в Израиле будет ключевым в переговорах с Саудовской Аравией.

Фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в этом непреклонен и настаивает, что без решения палестинской проблемы не может быть нормализации.

Недавние заявления принца говорят о том, что на данном этапе любое соглашение далеко от осуществления. Он назвал происходящее в Газе геноцидом и еще раз дал понять, что дипломатических отношений с Израилем не будет, пока не будет создано палестинское государство.

«Королевство не прекратит своих неустанных усилий по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы подтверждаем, что королевство не установит дипломатических отношений с Израилем без этого», — заявил наследный принц в сентябре.

В этом кроется главная загадка нового срока Трампа.

Трамп 1.0 признал суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами и перенес посольство США в Иерусалим.

Он называл себя лучшим другом Израиля, а во время июньских дебатов на вопрос по поводу палестинской государственности ответил: «Посмотрим».

В 2020 году Трамп представил свой план мирного урегулирования, который фактически признавал аннексию Израилем части территорий Западного берега реки Иордан и объявлял столицей Израиля Иерусалим. План понравился израильтянам, и его отвергли палестинцы.

Ту инициативу заменили на Соглашения Авраама о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами. Но Израиль от планов аннексии не отказался. С 2022 года Израилем правит самое ультраправое правительство в истории, а некоторые члены израильского кабинета прямо говорят о необходимости полной аннексии Западного берега и реоккупации Газы израильскими поселенцами.

Поддержит ли эти амбиции Трамп, пока также неясно. Назначенцы Трампа на ключевые посты — ярые сторонники Израиля. Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби прямо говорит, что не против расширения израильского суверенитета на палестинские территории.

В прошлом прославившийся своей фразой «На самом деле не существует такого понятия, как „палестинец"», Хакаби сказал после своего назначения: «Конечно, аннексия Иудеи и Самарии возможна при втором Белом доме Трампа».

Некоторые эксперты и дипломаты не исключают, что Трамп не будет противиться экспансии Израиля на Западном берегу, а в ответ предложит палестинцам вернуться к его мирному плану-2020.

«Учитывая характер отношений Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и политические позиции его новых назначенцев — его выбор на пост посла США в Израиле Майка Хакаби и его министра обороны Пита Хегсета, среди прочих, — растет обеспокоенность тем, что США дадут зеленый свет аннексии Израилем Западного берега или, по крайней мере, его значительной части», — пишет Нил Куиллиам, эксперт по Ближнему Востоку, научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House.

Звучат прогнозы, что Трамп может предложить палестинцам пуэрто-риканскую модель автономии (Пуэрто-Рико — неинкорпорированная территория США в Карибском море). Как в недавнем интервью предположил бывший советник Трампа Майк Эванс, за основу будет взят принцип «мир в обмен на мир», а не «земля в обмен на мир». О таком подходе, в частности, написал в своей книге и бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман. Как на это отреагируют палестинцы, догадаться не очень сложно.

Марко Рубио уже пообещал снять введенные при Байдене санкции с израильских поселенцев, которых обвиняли в нападениях на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, и сказал, что администрация Трампа будет самой произраильской за всю американскую историю. Прежняя американская администрация также считала себя произральской: Байден безоговорочно поддерживал Израиль и сам называл себя сионистом, с начала войны в Газе США предоставили Израилю оружия на 18 млрд долларов.

Трампу, судя по всему, придется лавировать между поддержкой Израиля и амбициями Нетаньяху с одной стороны, и желанием все же добиться важной для него сделки — с другой.

«Позиция Саудовской Аравии может оказаться ключевой в удерживании Израиля от аннексии Западного берега, особенно если Трамп именно в нормализации видит главный приз», — считает Нил Куиллиам.

«Трамп везде видит возможности для сделок. Если он посчитает, что можно в обмен на некий тип палестинского государства добиться нормализации, он на это пойдет», — вторит ему Ален Дьекофф, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции.

Подарок Нетаньяху Трампу

Еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и возвращении заложников. И уходящий президент Джо Байден, и приходящий президент Дональд Трамп уже записали случившееся себе в заслуги.

Насколько длительным будет перемирие, пока не берется сказать никто, а западные дипломаты и эксперты опасаются, что война возобновится после первого этапа соглашения, который будет длиться 42 дня.

Соглашение в точности повторяет план, который представил Байден еще в мае. Этот же план еще раньше предлагал и Израиль. Но до последнего времени сделка оставалась лишь на бумаге. Дипломаты и эксперты в один голос говорят, что достичь окончательного соглашения получилось именно благодаря эффекту Трампа.

«Как показала эта сделка, приходящая администрация Трампа — единственный игрок, обладающий достаточными рычагами, чтобы заставить Израиль пойти на необходимые компромиссы», — говорит Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

У Трампа и Нетаньяху теплые отношения, и многие эксперты не раз говорили, что израильский премьер ждал именно возвращения американского президента, чтобы объявить о перемирии.

«Нетаньяху хотел сделать подарок Трампу и поэтому не предпринимал ничего во время президентства Байдена», — говорит французский историк Венсан Лемир, директор европейского проекта «Открытый Иерусалим», созданного при поддержке Европейского исследовательского совета.

Трамп не раз говорил, что соглашение о прекращении огня и возвращении заложников должно быть достигнуто еще до того, как он вступит в должность, иначе «всё это будет неприятно».

В соглашении много серых зон, в частности, неясно, кто будет управлять Газой, какой будет дальнейшая роль ХАМАС и Палестинской администрации — подписанты соглашения намеренно оставили эти вопросы без ответа. Биньямин Нетаньяху в прошлом противился тому, чтобы отдать контроль над Газой Палестинской национальной администрации, а другие израильские политики вообще настаивали на полном израильском контроле над послевоенной Газой.

«Трампа не волнует содержание самого соглашения, а только то, что оно должно быть. Он думает о своем наследии и мечтает о Нобелевской премии», — прокомментировал для израильской газеты The Globes соглашение между ХАМАС и Израилем научный сотрудник Института исследования проблем мира во Франкфурте (PRIF) Эльдад Бен Аарон.

Сработают ли все три фазы соглашения, не вспыхнет ли война с новой силой и как будет действовать новая администрация в этом случае, также пока неясно.

«Важно признать, что сегодняшнее соглашение не положит конец войне в Газе. Это произойдет только в рамках 2-й фазы соглашения. Произойдет ли 2-я фаза, во многом будет зависеть от того, будет ли администрация Трампа настаивать на ней или позволит Израилю возобновить боевые действия», — высказал мнение Дов Ваксман, профессор израильских исследований в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке из британского аналитического центра RUSI Х. А. Хеллиер и вовсе пессимистичен.

Он сомневается в том, что администрация Трампа будет и дальше давить на Нетаньяху, и не верит и в то, что соглашение положит конец войне.

«Фаза 1 вот-вот произойдет — я бы удивился, если бы этого не произошло. Но фазы 2 и 3 произойдут только в том случае, если администрация Трампа окажет огромное давление на израильтян, чтобы они это сделали — а вероятность того, что это произойдет, крайне мала», — полагает он.

«Таким образом, пока не доказано обратное, это не соглашение о прекращении огня. Это соглашение о заложниках. Его можно трансформировать в соглашение о прекращении огня, но для этого потребуется фактическое обязательство Израиля прекратить войну в секторе Газа и вывести Армию обороны Израиля из сектора Газа. Пока что все очень сомнительно».

«Настоящее испытание для администрации Трампа наступит через месяц, когда приблизится крайний срок реализации второго этапа соглашения, — пишет израильская газета Haaretz. — Нетаньяху и его сторонники ясно обозначили свои намерения — они хотят сорвать вторую часть сделки и избежать обязательства прекратить войну. Новый американский президент должен будет заставить всех придерживаться договоренностей, гарантирующих освобождение всех заложников и прекращение войны».

Иран: давление или разрядка и снова Саудовская Аравия

В свой первый срок Трамп вывел Америку из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции против исламской республики. Среди назначенцев Трампа — ярые сторонники Израиля, известные своей антииранской риторикой госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц, спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Израиль давит на США, чтобы те разрешили им бить по ядерным объектам Ирана. 4 октября, комментируя заявление Байдена о возможном ответе Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана, Трамп сказал: «Его ответ должен был быть таким: сначала нанести удар по ядерным объектам, а об остальном беспокоиться позже».

Израильские военные готовят новые планы массированного удара по иранским ядерным объектам и надеются, что Трамп, в отличие от Байдена, не будет противиться этой операции.

Многое указывает на то, что Трамп и его окружение захотят вернуться к политике максимального давления на Иран. Трамп действительно не раз говорил, что США должны помешать Ирану получить ядерное оружие, а также критиковал Иран за его дестабилизирующие действия по всему региону.

Иран за последний год растерял существенные звенья своей «Оси сопротивления» — верхушка «Хезболлы» уничтожена, главный партнер Ирана в Сирии Башар Асад свергнут. Но у Тегерана еще остались рычаги давления в регионе — Иран по-прежнему влияет на политику в Ираке, а его друзья-хуситы в Йемене не только обстреливают Израиль, но и атакуют торговые суда в Красном море.

«Вероятная цель подхода Трампа — не поддержка смены режима в Тегеране, на которую надеются иранские активисты за рубежом, а, скорее, принуждение к новым переговорам о ядерной программе Ирана», — считает Санам Вакил из Chatham House. По ее мнению, сдерживание Ирана и обеспечение безопасности Израиля будут главными драйверами политики Трампа во время его нового срока.

С другой стороны, Трамп не раз в интервью и заявлениях намекал на возможность некой сделки с иранским режимом.

«Мы должны заключить сделку. Иначе будут невероятные последствия. Мы должны прийти к сделке», — сказал в конце сентября Трамп, говоря о ядерных амбициях Ирана.

В ноябре Илон Маск, которого Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства, встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани. Стороны, по информации газеты New York Times, узнавшей о встрече, обсуждали, как разрядить отношения между Ираном и США. В августе о возможности начать переговоры с американцами сказал и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

«Стоит рассматривать все возможности — от конфронтации до переговоров или даже нового ирано-американского соглашения», — пишет преподаватель Института политических наук в Париже (Sсiences-Po) Кеван Гафаити.

Таким образом, Трамп продолжил бы начатое в 2017–2021 годах: предотвратить новые войны в регионе, чтобы сосредоточиться на главном противнике — Китае, добавляет эксперт.

Страны Персидского залива — особенно Саудовская Аравия — во время первого срока Трампа поддерживали политику максимального давления и жесткий курс в отношении Ирана. Они видели в исламской республике главного врага и угрозу региону. Они радовались выходу США из ядерной сделки и приветствовали убийство по приказу Трампа иранского генерала и военного стратега Касема Сулеймани в 2020 году.

И здесь с тех пор все не так однозначно и многое поменялось. В 2023 году при посредничестве Китая Эр-Рияд договорился возобновить дипотношения с прежним заклятым врагом — Ираном. Чуть позже Бахрейн также заговорил о возможности возобновления дипотношений с Ираном.

Сейчас, как считают эксперты, Саудовская Аравия вряд ли так же активно будет поддерживать антииранский курс.

Правитель Саудовской Аравии Мохаммед Бен Салман, или МБС, как его сокращенно называют на Западе, последовательно строит Саудовскую Аравию будущего, региональная нестабильность мешает его меганацпроекту «Видение 2030», предусматривающему социальные и экономические реформы — вплоть до снижения зависимости от нефти и развитие туризма и спорта.

«Все еще с подозрением относясь к окончательным намерениям Ирана, МБС в настоящее время проводит политику, противоположную политике „максимального давления" в отношении Тегерана», — пишет Грегори Гаузе, ученый и профессор отдела международных отношений в Техасском университете правительства и государственной службы им. Буша в своем анализе для Института Ближнего Востока.

Саудовская Аравия не забыла нежелание Трампа в 2019 году прийти на помощь и ответить на нападения на саудовские нефтяные объекты. Ответственность за нападения взяли на себя хуситы, но Саудовская Аравия прямо обвинила Тегеран. Трамп дал тогда понять, что хотел бы избежать войны, и ограничился усилением и без того суровых санкций против Ирана.

С тех пор страны Персидского залива сочли, что им придется самим выстраивать отношения в регионе и самим обеспечивать свою безопасность.

Есть и еще одна проблема, с которой придется столкнуться команде Трампа. Если дипломатические усилия Трампа в целом могут встретить понимание среди арабских монархий, то его экономические планы вряд ли придутся им по душе.

Если Трамп сдержит свое предвыборное обещание и под лозунг «Бури, детка, бури» США увеличат добычу нефти, у производителей в Персидском заливе будет меньше возможностей для увеличения производства, не вызывая падения цен.

Новая Сирия

Трампу достанется новая Сирия, где больше не правит династия Асадов. Несмотря на то, что во время первого срока Трамп объявил о выводе войск из Сирии, на северо-востоке до сих пор остается около 2 тысяч американских военных. Против Сирии пока действуют американские санкции, а свергнувшее Башара Асада вооруженное движение «Хайят Тахрир аш-Шам» до сих пор включено в США в списки террористических организаций.

Главная головная боль для новой администрации в Сирии — не допустить возрождения Исламского государства, с которым американские военные вместе с курдским ополчением расправились в 2019 году. Но есть и другие проблемы: возможные трения с Турцией из-за того, что Анкара борется с теми, кого поддерживают США, а также возможная будущая конфронтация американских союзников Турции и Израиля на сирийской территории.

США поддерживают Сирийские демократические силы, в основном состоящие из курдского ополчения. Они же пока контролируют нефтедобывающий регион Сирии. Анкара поддерживает Сирийскую национальную армию и борется с курдами.

Трамп, комментируя события в Сирии, призывал американское руководство не вмешиваться в происходящее: «Это не наша борьба. Пусть играют по своим правилам».

Эксперты, однако, говорят, что игнорировать ситуацию в Сирии не удастся. Если США уйдут, Россия и Иран найдут способ вернуться, поддерживаемые США курды пострадают, а ИГ возродится, пишет глава Института Ближнего Востока Пол Салем.