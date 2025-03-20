Черный котик из «Потока» заработал 36 миллионов долларов: сколько внесли в кассу жители Латвии?

Как сообщает американское издание "Variety", по состоянию на 17 марта фильм "Straume" собрал более 36 миллионов долларов в мировом прокате.

Например, в Северной Америке фильм заработал 4,6 миллиона долларов, в Мексике – 6,7 миллиона, в Бразилии – 1 миллион, в Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае – 3,4 миллиона, а во Франции – 5,4 миллиона долларов. В Латвии "Straume" собрал 2,1 миллиона долларов.

"Мировые кассовые сборы "Straume" превысили 36 миллионов долларов и продолжают расти. Не так уж плохо для фильма с бюджетом в 3,7 миллиона долларов. Волнительные времена для независимой анимации," – написал Зилбалодис в социальных сетях.