Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Марта Завтра: Irbe, Made
Доступность

Черный котик из «Потока» заработал 36 миллионов долларов: сколько внесли в кассу жители Латвии?

Редакция PRESS 20 марта, 2025 18:25

Важно 0 комментариев

LETA

Фильм Гинта Зилбалодиса "Straume", который завоевал как "Оскар", так и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм" этого года, получил признание зрителей по всему миру, заработав уже более 36 миллионов долларов США.

Как сообщает американское издание "Variety", по состоянию на 17 марта фильм "Straume" собрал более 36 миллионов долларов в мировом прокате.

Например, в Северной Америке фильм заработал 4,6 миллиона долларов, в Мексике – 6,7 миллиона, в Бразилии – 1 миллион, в Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае – 3,4 миллиона, а во Франции – 5,4 миллиона долларов. В Латвии "Straume" собрал 2,1 миллиона долларов.

"Мировые кассовые сборы "Straume" превысили 36 миллионов долларов и продолжают расти. Не так уж плохо для фильма с бюджетом в 3,7 миллиона долларов. Волнительные времена для независимой анимации," – написал Зилбалодис в социальных сетях.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Польша купила Украине 24 560 систем Starlink на 77 млн евро

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink и оплату их работы. Публикация этих данных - часть реакции Варшавы на спор с Илоном Маском.

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink и оплату их работы. Публикация этих данных - часть реакции Варшавы на спор с Илоном Маском.

Читать
Загрузка

Отменить или не отменить? Страсти по автоналогу в Эстонии продолжаются

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

В четверг депутаты от формирующих новую коалицию Партии реформ и Eesti 200, входящие в финансовую комиссию Рийгикогу, хотели повторно обсудить предложение канцлера права о признании налога на автомобили неконституционным, но это им не удалось.

В четверг депутаты от формирующих новую коалицию Партии реформ и Eesti 200, входящие в финансовую комиссию Рийгикогу, хотели повторно обсудить предложение канцлера права о признании налога на автомобили неконституционным, но это им не удалось.

Читать

По-новому: сколько теперь можно болеть и сколько платят по листу нетрудоспособности?

Азбука здоровья 18:17

Азбука здоровья 0 комментариев

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

Читать

Европейский план безопасности стоимостью в 800 миллиардов: что от этого получит Латвия?

Мир 18:08

Мир 0 комментариев

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Читать

Токсичный шлак ввозится в страны Балтии и уже используется на латвийских дорогах: Latvijas Radio

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

Читать

«Надеюсь, детям тоже запретят гулять на собачьих площадках»: народ обсуждает новые правила для собак

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Рижское самоуправление разработало новые правила содержания домашних животных, согласно которым собаки не будут допускаться на детские игровые площадки, спортивные площадки учебных заведений, официальные городские пляжи и т.д., а также определило конкретные места, где собаки могут находиться без поводка. Целью таких правил является содействие созданию здоровой и чистой окружающей среды на территории муниципалитета. Но что на этот счет думает народ?

Рижское самоуправление разработало новые правила содержания домашних животных, согласно которым собаки не будут допускаться на детские игровые площадки, спортивные площадки учебных заведений, официальные городские пляжи и т.д., а также определило конкретные места, где собаки могут находиться без поводка. Целью таких правил является содействие созданию здоровой и чистой окружающей среды на территории муниципалитета. Но что на этот счет думает народ?

Читать