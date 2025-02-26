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Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

© LETA 26 февраля, 2025 17:02

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 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

О напряженности свидетельствуют также затянувшийся рестарт правительства и первая реакция министра образования и науки Анды Чакши на известие о том, что она лишится своей должности.

"Все это говорит о том, что реформы обсуждаются в очень узком кругу, что не очень хорошо с точки зрения политики партии и не свидетельствует о широкой поддержке премьер-министра в ее рядах", - сказал Раевскис.

Политолог также напомнил, что при принятии государственного бюджета глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") по некоторым вопросам вступал в конфронтацию с членом своей партии, министром финансов Арвилсом Ашераденсом. "Есть много симптомов внутренней напряженности", - сказал Раевскис.

Что касается решения председателя Цесисского краевого самоуправления Яниса Розенбергса снять свою кандидатуру на пост министра образования и науки, то, по мнению политолога, он, вероятно, предчувствовал, что может не получить этот пост и правительство распадется.

Политолог также напомнил о прогнозе премьер-министра о том, что парламент проголосует за новых министров уже в четверг, 27 февраля. "Ничего подобного нет и не будет. Похоже, все будет происходить медленно и болезненно", - сказал Раевскис.

Политолог отметил, что партнеры по коалиции, за исключением "Прогрессивных", были удивлены инициативами Силини. По его мнению, премьер-министру будет нелегко встречаться с фракциями коалиции. "Следовательно, нет уверенности в том, что это правительство пользуется поддержкой Сейма, и в том, что оно вообще будет существовать через неделю", - сказал Раевскис.

По мнению политолога, противоречия внутри "Нового Единства" и слабость общих отношений в коалиции могут стать причиной распада правительства. Оценивая альтернативные варианты коалиции, политолог отметил, что в идеале это должна быть четырехпартийная коалиция с достаточным перевесом голосов в парламенте.

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