Чем семена свежее, тем лучше взойдут? Что предлагают латвийские магазины

Продукция из РФ и Белоруссии под запретом

Государственная служба защиты растений (VAAD) разместила на своем интернет-сайте предупреждение для тех, кто покупает семена по объявлениям в соцсетях. Служба разъясняет, что в Латвии разрешена продажа сертифицированных семян, если сорт включен в латвийский каталог сортов растений или общие каталоги сортов ЕС, семена сертифицированы в Латвии, другой стране ЕС или в государстве, указанном в правилах эквивалентности семян из третьих стран, а также при соответствии партии семян требованиям правил семеноводства и торговли семенами.

Третьи страны, откуда разрешен ввоз семян овощных культур в Латвию, — это Австралия, Великобритания, Израиль, Корея, Марокко, США, Тайвань, Швейцария и Япония.

Служба защиты растений напоминает: саженцы и семена — один из главных источников заболеваний и вредителей растений, поэтому их оборот строго регламентируется. Семена неизвестного происхождения создают повышенный риск распространения этих заболеваний и вредителей, а также сорняков. Кроме того, такие семена могут быть генно-модифицированными.

В ЕС не разрешено торговать семенами из третьих стран, где система оценки качества семян не признана равноценной той, что существует в ЕС. К России и Беларуси, а также к остальным странам, не включенным в список, это также относится. Данное ограничение включает запрет на провоз семян в ручной клади для личных нужд, а также доставку семян по почте. Об этом нужно помнить, приобретая семена в любой стране за пределами ЕС, не включенной в вышеназванный список. Согласно Закону об обороте семян и сортов, за нарушения требований торговли семенами может грозить штраф до 350 евро.

Разрешено продавать расфасованные и маркированные семена в соответствии с правилами семеноводства и торговли семенами, а также при наличии соответствующих этим правилам документов, удостоверяющих качество семян.

Цены продолжают расти

Цены на посадочный материал начали повышаться в 2022 году после вторжения России в Украину. И хотя семена и саженцы из этих стран никогда не поставлялись, торговцы обосновывали удорожание повышением стоимости энергоресурсов. Теперь, спустя три года, рост цен в среднем, как отмечают торговцы, составил 10-15%. И на этот раз причиной также называется увеличение расходов на отопление и электроэнергию.

Однако политику цен определяют транснациональные компании. Ведь в нашей стране собственного производства семян уже давно нет. Существуют только питомники, где можно приобрести выращенные там саженцы. Фирмы-продавцы являются лишь посредниками, закупающими посадочный материал по большей части в Нидерландах. Непосредственно на месте происходит только расфасовка закупленного товара по пакетикам.

Впрочем, «нидерландское» происхождение семян также относительно. Их в этой стране не выращивают — там осуществляются только конечная доработка, фасовка и отгрузка товара. Для выращивания семян большинства овощных культур и цветов требуются более теплый климат и более продолжительный вегетационный период, нежели в дождливой и прохладной стране каналов и ветряных мельниц.

Семеноводство давно выросло в мощную международную отрасль с рациональным разделением труда. Во многих странах имеются природно-климатические зоны, подходящие для получения семян определенных культур. Так, семена капусты выращивают в Чили, Италии, на острове Тасмания, семена свеклы — в Новой Зеландии, Франции и т. д.

По нормам Евросоюза

Работники VAAD выборочно проверяют семена, которые продаются в магазинах. Фирма–упаковщик также обязана гарантировать качество посадочного материала. На пакетике непременно должна быть маркировка: знак евростандарта, наименование производителя и латвийского дистрибьютора, номер партии, масса или число семян, название вида и сорта на латинском языке, категория, срок годности.

Многие полагают: чем семена свежее, тем они активнее взойдут. Но на самом деле всхожесть зависит непосредственно от вида растений, условий выращивания и их хранения. Зачастую бывает, что производитель семян не указывает год сбора урожая, а упаковщик ставит срок годности по своему усмотрению.

Хотя на самом деле срок годности и срок всхожести — совершенно разные вещи. Всхожесть — это способность семян к прорастанию, на пакетиках информации о ней вы не найдете. Срок годности (окончания реализации) представляет собой лишь установленный законом временной интервал, в течение которого фирмы имеют право продавать семена в розницу начиная с момента их упаковки.

Нормами Евросоюза установлено, что минимальная всхожесть семян огурцов, тыквы, фасоли, бобов и репы должна составлять 80%, томатов — 75%, моркови, петрушки и укропа — 65%, а розмаринa — лишь 30%. Но известные европейские фирмы–производители, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, для своих семян установили повышенные требования к всхожести.

Например, французская фирма Clause, с которой сотрудничают и латвийские фирмы–оптовики, продает семена томатов и огурцов со всхожестью не ниже 92%, моркови — 85%. Всхожесть каждой партии семян должна подтверждаться документом качества, который выдает производитель (поставщик). Но непосредственно в торговой точке такой документ у продавца вряд ли будет.

А как быть, если семена так и не взойдут? В этом случае нужно обращаться с претензиями в Центр защиты прав потребителей. Но есть существенное обстоятельство: упаковка должна быть неповрежденной, к тому же надо предъявить кассовый чек, чтобы доказать, что вы приобрели именно тот самый товар и в том месте. Если покупатель пришел с уже открытой пачкой или купил семена без соответствующей этикетки, он теряет право высказать претензию в адрес продавца. Но если, предположим, одну пачку вы посеяли, а две другие целы, то претензию рассмотрят.

Семена, прошедшие специальную обработку (инкрустацию, дражирование, гранулирование), окрашены в яркие цвета. Инкрустированные семена обычно не меняют свой размер и заключены в тонкую оболочку, чаще всего содержащую вещества, регулирующие рост. Дражированные или гранулированные семена покрывают защитными и питательными оболочками, при этом они заметно увеличиваются в размерах, что делает их удобными для посева.

Чаще всего такой обработке подвергаются семена моркови, петрушки, лука, салата, сельдерея. Но их долго хранить нельзя, а для прорастания требуется высокая влажность.

И, наконец, последний совет. Собираясь за покупками, предварительно составьте список и старайтесь за его пределы не выходить. Иначе, соблазнившись красивыми картинками на пакетиках, вы выйдете за границы бюджета и приобретете лишнее.

Кроме того, рассчитайте свои возможности, ведь, для того чтобы на грядке хоть что–то выросло, придется затратить много времени, усилий и денег. И выращенная ценой неимоверных усилий капуста или морковка обойдется вам куда дороже, чем купленная в магазине, - даже с учетом нынешних цен.

Александр ФЕДОТОВ