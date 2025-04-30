Чем мы хуже Трампа? Латвийцев зовут на бесплатные занятия по гольфу

Программа мероприятия предлагает всем желающим бесплатный доступ для первых попыток на тренировочном поле, а также практические занятия на поле с тренером. Будет возможность попробовать дальние, короткие и скользящие удары, поиграть в лунки и изучить основные правила игры в гольф.

Соревнования пройдут в нескольких зонах, в то время как в других зонах будут предложены экскурсии по окрестностям, возможность устроить пикник на природе или пообедать вместе.

Оборудование будет предоставлено, предварительные знания игры в гольф не требуются.

Мероприятия будут проходить в небольших группах, поэтому предварительная регистрация обязательна, подчеркивают в LGF.

«Гольф становится активным выбором досуга для все более широкого круга людей — он больше не воспринимается только как элитный вид спорта. Мы хотим показать, что гольф доступен всем — детям, взрослым, пожилым людям. Он может быть как спортивным вызовом, так и возможностью побыть на природе и провести время с семьей», — подчеркивает президент LGF Янис Трегерс.

LGF подчеркивает положительное влияние гольфа на здоровье, поскольку за один раунд игры в гольф можно пройти до 13 000 шагов, что значительно превышает суточную норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.

LGF сообщает, что в 2024 году в Латвии гольфом занялись почти 1000 новых игроков. Число лицензированных игроков увеличилось на 38%, что является самым большим годовым приростом в истории латвийского гольфа. 37% новых игроков составили женщины, а 10% — дети и молодые люди до 18 лет.

Мероприятие пройдет 1 и 4 мая в гольф-клубе Тукумского района «Одини», со 2 по 5 мая – в гольф-клубе Вентспилсского региона «Usmas Golf Course», 2 мая – в Яунмарупском гольф-клубе «Виестури», 3 мая – в гольф-клубах «Юрмала Гольф Клуб и Отель» в Пиньках, «Рейня трасе» в Сигулдском районе и «Калнозоли» в Мадонском районе, 4 мая – в гольф-клубе «Озо» в Риге и гольф-клубе «Силтие» в Гулбенском районе, а 5 мая – в гольф-клубе «Авоти» Валмиерского района.

Национальные дни гольфа проводятся уже 11-й год подряд.

В Латвии имеется девять полей для гольфа: в Риге, Пририжье, Видземе, Земгале и Курземе.