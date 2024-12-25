Бывают такие «чёрные вдовы»: версия астролога — о смерти Яниса Тиммы

По его мнению, есть такая категория женщин - лилитские черные вдовы, которые уводят за собой парней, а потом "ничего не делала", некоторые имеют такую ​​черную карму и живут: вдова-отношения-вдова...

Мужчина, конечно, делает свой выбор, но для тех, кому суждено встретить такого человека, после притяжения Лилит, под ними стонет земля... и плачет небо!

И обычно эти истории вначале очень гламурны!...

Даже при таких «без вины виноватых», человек вдруг умирает....

Да, бывают гороскопы непростой судьбы...

Астролог сообщает, что ему приходилось сталкиваться в практике с похожими тяжелыми случаями - и это реальные кладбищенские истории!..

Но он предостерегает общественность: люди любят осуждать других, но - не судите, да не судимы будете.

И напоследок дает прогноз: в следующей карме у партнеров будут обратные роли, скорее всего!