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Британия рассматривает возможность отправить в Украину своих военных инструкторов

© BBC 19 декабря, 2024 17:16

Мир 0 комментариев

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность отправки британских военнослужащих в Украину для помощи в подготовке ее вооруженных сил. Накануне министр обороны Джон Хили прибыл в Киев на встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Подробности их встречи не сообщаются, известно только, что стороны обсуждали возможности для оказания большей поддержки Украине в новом году.

Источники Би-би-си в Министерстве обороны подтверждают, что в качестве одной из таких возможностей Британия рассматривает возможную отправку своих военных инструкторов, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил.

Хили, по словам источников, не исключает такую возможность.
«Детали нашего совместного украинского плана должны оставаться, скажем так, недоступными для президента Путина», — сказал он.

Также в четверг Британия объявила, что согласован новый пакет помощи Украине стоимостью в 225 млн фунтов стерлингов. Эти средства главным образом предназначены на увеличение количества дронов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны.

Британцы еще с 2022 года обучают украинских солдат, но на своей территории. На территории Украины инструктаж проводит небольшая группа британских военных медиков.

Британия ищет способы обеспечить Украине максимально сильную позицию до того, как свой пост в Белом доме займет Дональд Трамп, который не раз обещал положить конец войне максимально быстро. Неизвестно, как он собирается это сделать, и западные партнеры Киева спешат обсудить вопрос предоставления гарантий Украине при любом возможном дальнейшем сценарии.

Встреча министров обороны Британии и Украины произошла накануне встречи, проходящей в четверг в Брюсселе с участием британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, президента Украины Владимира Зеленского и представителей стран ЕС и НАТО.

Лэмми также заявил, что дополнительная поддержка Украине необходима.
«Очень важно, чтобы союзники по всей Европе активизировали поддержку, которую они оказывают Украине, обучение, которое все еще необходимо для их вооруженных сил, финансы, которые нам все еще нужны в долгосрочной перспективе, и мы должны найти способы изыскать эти финансы», — сказал он.

В среду ситуацию в Украине также обсуждал британский премьер-министр Кир Стармер в телефонном разговоре с Трампом.
Стармер заявил будущему главе Белого дома, что союзники должны поддерживать Украину, сколько потребуется, перед лицом российской агрессии.

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