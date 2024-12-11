Браже посетит с рабочим визитом США

В ходе рабочего визита у министра, среди прочего, запланированы встречи с американскими политиками, а также дискуссии в нескольких аналитических центрах США - "Atlantic Council", "American Enterprise Institute" и "Hudson Institute".

Цель визита - обсудить сотрудничество и укрепить стратегическое партнерство с США. В фокусе встреч будет трансатлантическое сотрудничество Латвии и США, особенно по вопросам безопасности и экономики, сотрудничество в НАТО, поддержка Украины и ситуация с безопасностью в Европе.