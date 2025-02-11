Больше не Потап: украинский рэпер дал интервью Дудю

Соответствующий ролик, продолжительностью более трех часов, появился на YouTube-канале журналиста из РФ.

Во время общения с Потапом Юрий Дудь вспомнил, как в начале великой войны рэпер рассказывал, что смог "заочно" вступить в тероборону. Артист объяснил, что в то время многие решили записаться в ТрО, поэтому возникли большие очереди. Чтобы избежать их, исполнитель попросил отца "занять ему место", чтобы впоследствии иметь возможность присоединиться к территориальной обороне в Киеве.

"Ломаченко записался, Усик, бизнесмены и я записался. Огромные очереди были, поэтому я попросил отца занять мне место. Я записался. Это было время, когда выдавали оружие, патрулировались улицы, делали фотографии в военной форме. Все это было", – отметил артист.

Кроме того, по словам Потапа, за время пребывания в ТрО он успел "сделать все". А именно, попатрулировать, поездить в военных автомобилях и подержать в руках оружие. Это все рэпер сделал летом 2022-го, когда приехал на несколько недель в Украину из-за границы.

Первый день полномасштабной войны Потап встретил, находясь за пределами Украины. По словам артиста, тогда он с женой был в Испании, куда уехал, чтобы решить рабочие вопросы. Продюсер отметил: когда узнал о начале великой войны, сразу направил силы на волонтерство и пытался делать все возможное, чтобы люди во всем мире узнали о кровавых событиях, происходящих на территории украинского государства.

"Бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы. И путешествие по всему миру, где я за кадром, а Настя – в кадре, рассказываем о войне, кричим, потому что люди не знают, что происходит", – рассказал артист.

Как отметил Потап, тогда он получал много звонков от "различных людей" с Родины, которые призывали его продолжать благотворительную деятельность. Дудь уточнил, кто именно связывался с продюсером, на что он ответил: "Из руководства нашей страны. Говорили: "Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте". Из Офиса президента звонили".

"Развод" с Настей Каменских

Не обошлось и без разговоров о личной жизни. В течение длительного времени в сети ходят слухи, что брак певицы Насти Каменской и Потапа дал трещину. Супруги не делятся общим контентом в соцсетях и не посещают вместе публичные мероприятия, что лишь подогревает предположения о разводе звезд. Однако, по словам исполнителя, в их отношениях абсолютно нет проблем, более того, после 24 февраля 2022 года они стали только крепче.

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов. Они ждут от нас каких-то драматических событий и ситуации. Реалити-шоу. Но война показала, что отношения личные катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются или наоборот – становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, так что все в порядке", – поделился рэпер.

Позиция относительно русского языка

Во время интервью с российским журналистом Потап заявил, что абсолютно не хочет пропагандировать язык страны-агрессора, более того, никогда не будет писать им свои композиции. Однако артист не видит никакой проблемы в том, чтобы перейти на русский для того, чтобы "донести проукраинскую позицию". Тем более, как оправдался рэпер, многие известные люди в Украине часто используют язык врага в обычной жизни.

"Давай честно тогда поговорим и скажем о том, что украинские политики и артисты – они в быту, в общении, в работе часто не стесняются говорить на русском языке, не стесняются его использовать. Я знаю украинский, свободно владею им, потому что я украинец. Не пропагандирую русский, но когда надо донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю", – пояснил исполнитель.

Однако относительно языка страны-агрессора в творчестве исполнитель имеет гораздо более устойчивую позицию: "Я не пишу на русском языке, дать тебе интервью могу. Ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию: "Слава Украине". Но я не пишу на русском языке, я себе запретил это, это моя позиция".

Почему Потап снял штаны в Москве после оккупации Крыма

Во время интервью Дудь вспомнил инцидент с участием украинского продюсера, который произошел в 2014 году, после того как РФ оккупировала украинский Крым и провела незаконный референдум. Тогда он участвовал в музыкальной премии в Москве, во время которой снял штаны перед россиянами и обратился к ним, поблагодарив за теплый прием.

"2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве. Но в этот год у нас был мировой тур, мы ездили бесконечно с Настей за границей: в Америке, Германии, где только можно. Только начало ситуации в Крыму, украинские власти не комментируют ничего, мы не понимаем, что это такое, но понимаем, что что-то происходит. Никто не понимает. Мы слушаем украинские новости, там этого не комментируют", – пояснил рэпер.

По словам Потапа, такой скандальный жест он сделал, чтобы обратиться к предателям Украины, которые находились на мероприятии. Там присутствовали Ани Лорак, Таисия Повалий и Лолита. Такое оправдание артиста звучит довольно странно, ведь тогда он четко обратился именно к гражданам РФ: "Официально, от всех украинских артистов: Россия, спасибо, что вы нас принимаете".

"Нас приглашают на премию RU.TV, где сидят в зале артисты украинские, которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина, и эта шутка была в их сторону. Сидела Ани Лорак и Таисия Повалий. Это я сделал им", – отметил Потап.