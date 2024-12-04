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Больница отправила напоминание о записи к врачу? Доплатите за это!

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 08:22

Новости Латвии 0 комментариев

Оказывается, с 1 ноября 2024 года при получении платных медицинских услуг в первой городской больнице, был введен ряд обязательных платежей для пациентов. Если вы записались на приём к специалисту, то помимо оплаты основной услуги, вам ещё приплюсуют к счёту за СМС-напоминание или 50 евроцентов, или целый евро — в зависимости от стоимости самой услуги, сообщает депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook.

"А теперь представим себе семью, где несколько человек регулярно, несколько раз в неделю посещают типовые процедуры? В год сумма платежей за СМС-напоминания может составлять до 100 евро! А ведь и сами по себе услуги муниципальной больницы не бесплатны. При этом отказаться от услуги оказывается невозможно.
Сама больница так поясняет свои действия.

Система записи на прием и напоминаний специально разработана для того, чтобы пациенты своевременно получали информацию о предстоящих приемах, что помогает им планировать своё время и не забывать приходить на прием. К сожалению, все медицинские учреждения страны сталкиваются с проблемой, когда пациенты записываются на прием, но не приходят в назначенное время. В этом случае записаться на другой прием уже невозможно, а у врача случается "простой".

Благодаря системе записи и напоминании при помощи СМС, уменьшается количество пациентов, которые не приходят на заранее назначенные приемы.

Я абсолютно согласен, что такой подход способствует более эффективному использованию времени специалистов и обеспечивает удобства пациентов. Но почему те люди, кто ответственно подходят к своему графику, должны платить за забывчивость других? Особенно во времена, когда каждая копейка на счету! Ведь можно, в конце концов, использовать некоторую систему депозитов и залогов, которые бы терялись, если пациент не пришёл. И уж точно должна быть возможность отказа от платных СМС.

Отправил депутатский запрос в 1 городскую больницу и председателю ответственного комитета рижской думы, чтобы поднять и исправить ситуацию!", - написал Чекушин.

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