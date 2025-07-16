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Блюдо с перчиком: шеф-повар Лаурис Алексеевс раскрывает секрет идеального плова!

Новости партнеров Редакция PRESS 16 июля, 2025 11:58

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Кавказская кухня славится яркими вкусами, которые рождаются благодаря ароматным травам, сушеным и свежим фруктам, сочному мясу и злакам. Это гастрономия, в которой соединяются гостеприимство и богатые традиции. Одно из сокровищ этой богатой кухни – плов. Это сытное и ароматное блюдо, которое любимо в мире и существует во множестве вариантов.

А вы умеете готовить настоящий кавказский плов? В честь Kaukāza dienas (Дней Кавказа), которые будут проходить в магазинах Maxima Latvija до 21 июля, знаменитый шеф-повар Лаурис Алексеевс раскрывает рецепт плова, который несложно приготовить как на костре в казане, так и дома.

«Волшебство плова - в его простоте. Всего несколько, правда, тщательно подобранных ингредиентов создают ту самую симфонию любимого вкуса. В мире насчитывается более 100 различных рецептов плова, поэтому каждый гурман и любитель восточной кухни может найти свой идеальный вариант.

На самом деле приготовить настоящий плов не так уж сложно, и для этого совсем не нужна томатная паста, как принято делать у нас... Секрет успеха аутентичного плова - в его составляющих. Во-первых, это рис, который нужно несколько раз тщательно промыть в холодной воде. Во-вторых - морковь, нарезанная соломкой, чтобы не подгорела. Плюс сладкие акценты – например, курага и изюм, а также правильные специи, которые сейчас, подскажу, можно купить в магазинах Maxima Latvija.

Советую каждому попробовать предлагаемый рецепт – он подарит вашему дому подлинный вкус Кавказа и украсит как повседневное, так и праздничное меню», – делится информацией шеф-повар Лаурис Алексеевс.

Итак, приступим к делу! Что нам надо на 8 порций отменного и очень экономного по бюджету плова? Ингредиентов немного, и они доступны каждому:

  • 2 головки репчатого лука
  • 2 большие моркови
  • 500 г риса для плова Mughal от Royal Diamond
  • 8 куриных голеней Well Done
  • 100 мл растительного масла
  • 1 стручок перца чили
  • 2 головки чеснока
  • цедра половины одного лимона
  • 100 г сушеных абрикосов (кураги)
  • 50 г изюма

Специи: 1 ст. ложка приправы для плова (отличный выбор - Pilau приправа Igoeti), 1 ч. ложка куркумы, соль по вкусу.

Пошаговый способ приготовления

  1. В казане или чугунном котле разогрейте масло. Тем временем обваляйте куриные голени в специях. Когда масло хорошо разогреется, выложите голени и обжарьте до золотистой корочки.
  2. Достаньте обжаренные голени из котла. В этом же масле обжарьте нарезанный лук и морковь, нарезанную соломкой, добавьте соль по вкусу и немного воды. Тушите около 15 минут.
  3. Рис несколько раз тщательно промойте в холодной воде.
  4. Затем в котел добавьте все необходимые для плова ингредиенты: цедру лимона, куркуму (кумин), промытый рис, целые головки чеснока, курагу, изюм, соль по вкусу и 1 литр холодной воды.
  5. Накройте котел крышкой и тушите до готовности. Важно: перемешивать плов можно только в конце, когда все полностью приготовится.

При желании можно посмотреть, как все это делает Лаурис Алексеевс (он же объясняет все нюансы приготовления плова) на:

https://www.youtube.com/watch?v=7Fjy5kdhUYY

Важно!

Повторим: Дни кавказской кухни будут проходить в Maxima Latvija до 21 июля. Можно сэкономить на продуктах этого предложения (дыни всего по 0,99 евро за 1 кг; баклажаны — 1,69 евро за 1 кг; куриный шашлык по-армянски — Vistas šašliks armēņu gaumē, RGK, 800 г — 4,99 евро и так далее) и насладиться яркими вкусами кавказской гастрономии.

Цены и ассортимент товаров этого предложения можно найти в газете Maxima Latvija и в Интернете:

https://www.maxima.lv/akcijas-avizes/soNkF-kaukazadienas.

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