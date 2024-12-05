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Бербок: заявления Лаврова в ОБСЕ — «невыносимая ложь»

© Deutsche Welle 5 декабря, 2024 18:22

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел РФ заявил на конференции на Мальте, что страны Запада разжигают войну в Украине и это может повлечь за собой "более широкий военный конфликт". Глава МИД Украины назвал его военным преступником, сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала "невыносимой ложью" выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в четверг, 5 декабря, на острове Мальта. "Вы можете обманывать себя, но нас, 1,3 млрд человек в Европе, вы обмануть не сможете", - обратилась Бербок к Лаврову.

По версии российского министра, страны Запада "разжигают войну в Украине и берут под контроль ОБСЕ". "Все это может перейти в горячую стадию", - открыто пригрозил Лавров. Во время его выступления представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии покинули зал заседаний. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал высказывания Лаврова "цунами дезинформации".

Глава МИД Польши: Лавров приехал на Мальту, чтобы лгать о вторжении РФ в Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что не сядет за стол переговоров с Лавровым, поскольку тот приехал на Мальту, "чтобы лгать о вторжении и о том, что Россия делает в Украине". "И я не буду слушать эту ложь", - сказал Сикорский журналистам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на встрече глав МИД, не упоминая имени Лаврова, назвал его военным преступником. "Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен знать: справедливость восторжествует", - сказал Сибига, добавив, что участие Лаврова в этом заседании - "угроза сотрудничеству в Европе".

"Наш мирный план таков: Россия должна уйти из Украины и оставить нас в покое", - заявил глава украинского МИДа. Россия является наибольшей угрозой глобальной безопасности не только из-за нападения на Украину, но и из-за ее военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, подчеркнул Андрей Сибига.

Первый визит Лаврова в ЕС за три года

Сергей Лавров прибыл на Мальту утром 5 декабря. Это его первый визит в Евросоюз с начала российской полномасштабной военной агрессии против Украины: последний раз он посещал ЕС в декабре 2021 года для участия в заседании ОБСЕ в Стокгольме. По данным МИД РФ, на Мальте Лавров возглавляет российскую делегацию на двухдневной встрече и "проведет двусторонние переговоры". С февраля 2022 года Сергей Лавров находится под санкциями ЕС в связи с нападением на Украину.

Ранее стало известно, что в преддверии встречи в Валлетте Мальта аннулировала визу официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Правовые нормы Евросоюза допускают, что его страны могут оспорить выдачу виз. По информации из дипломатических кругов, это сделали три страны - Эстония, Латвия и Литва, обосновав это тем, что в прошлом году Россия заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ, пишет агентство dpa.

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