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Бельгия отложила передачу Украине истребителей F-16

© Deutsche Welle 19 декабря, 2024 16:20

Мир 0 комментариев

В Минобороны в Брюсселе объяснили задержку дефицитом запчастей и нехваткой пилотов. Бельгия, наряду с Нидерландами, Данией и Норвегией, входит в так называемую "самолетную коалицию" для Украины, сообщает Deutsche Welle.

Бельгия отложила поставку Украине первой партии истребителей F-16, сообщила в среду, 18 декабря, министр обороны королевства Людивин Дедондер. По ее словам, основными причинами задержки являются дефицит запчастей и нехватка пилотов.

Газета Le Soir отмечает, что от графика отстает и передача Бельгии новых американских истребителей F-35 на замену устаревшим F-16. Новые самолеты заказали еще в 2018 году. По контракту США должны были поставить первую партию в 2023 году, но затем сроки сдвинулись на 2024-й. В июле Бельгия получила четыре F-35. Однако все они по-прежнему находятся в США - там проходят обучение пилоты королевства. Премьер Бельгии Александр де Кроо говорил, что самолеты прибудут в страну в 2025 году.

В 2023 году Бельгия вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией создала "самолетную коалицию" для передачи F-16 Украине. Первоначально королевство взяло на себя обязательства только в сфере подготовки кадров и материально-технической поддержки, но затем решило также передать Киеву 30 истребителей до 2028 года. В этом году Украина должна была получить от двух до четырех F-16.

В общей сложности коалиция собирается передать Украине 79 таких истребителей. Однако президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Воздушным силам ВСУ требуется 120-130 самолетов для эффективного противодействия российской авиации. Нидерланды ранее официально разрешили использовать переданные F-16 для нанесения ударов по территории России. Бельгия ограничила применение украинской территорией.

Первую партию F-16 Украина получила в начале августа. Официально их количество не раскрывалось. The Times писала, что поставку в количестве шести истребителей осуществили Нидерланды. Затем еще шесть F-16 Украине передала Дания. В декабре эта же страна отправила вторую партию самолетов. Зеленский показывал первые кадры с F-16 в Украине в начале августа. В конце того же месяца один истребитель потерпел крушение.

В октябре замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что страна обучила 200 украинских летчиков управлению F-16. Осенью этого года США решили присоединиться к инициативе и начать подготовку молодых пилотов. В отличие от более опытных коллег, им придется учиться год. Тренироваться они будут в Великобритании и Франции.

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