Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот год

Прогноз прироста ВВП на 2025 год снижен с 2,6% до 2,1%, а прогноз на 2026 год сохранен на уровне 3%. В 2027 году прогнозируется рост экономики в размере 3,3%.

Как указал Банк Латвии, пересмотр прогноза прироста ВВП в этом году в сторону понижения обусловлен в основном слабым развитием экономики. В 2025 году банк прогнозирует усиление роста за счет частного потребления, экспорта и инвестиций. В то же время прогнозы сделаны на фоне сохраняющейся высокой неопределенности, учитывая проблемы экономики Германии, планы Дональда Трампа по введению высоких тарифов на импорт после того, как он вступит в должность президента США, и события в соседних регионах Европы.

Как отмечает Банк Латвии, несмотря на улучшение настроений потребителей, частное потребление остается слабым, и домохозяйства предпочитают восполнять сбережения, уменьшившиеся из-за инфляции. Потребление правительственного сектора остается стабильной опорой экономики, но оно не может долго поддерживать рост, предупреждает центральный банк.

По прогнозам Банка Латвии, в этом году частное потребление вырастет на 0,1%, в 2025 году - на 2,6%, в 2026 году - на 3,1%, в 2027 году - на 3,3%, а потребление в правительственном секторе - на 6,4% в этом году, на 1,6% в следующем году, на 0,4% в 2026 году и на 0,8% в 2027 году.

Центральный банк отмечает, что длительные задержки с реализацией финансируемых Европейским союзом проектов подрывают и без того слабые показатели инвестиций. По прогнозам, ситуация может улучшиться в ближайшие годы по мере укрепления внутреннего спроса, поддерживаемого более быстрым ростом экспорта.

По прогнозам Банка Латвии, в этом году объем инвестиций сократится на 4,4%, в 2025 году ожидается рост на 3,1%, в 2026 году - на 4,9%, а в 2027 году - на 3,9%.

Безработица в Латвии, по прогнозам центрального банка, составит в этом году 6,9%, в 2025 году - 6,8%, в 2026 году - 6,5%, в 2027 году - 6,3%.

Банк Латвии отмечает, что ситуация на рынке труда остается стабильной, и на уровень безработицы будет влиять улучшение ожиданий по поводу занятости, постепенное восстановление внешнеэкономической среды и дальнейшее восстановление экономики.