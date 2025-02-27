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Бабушка выкрала новорожденного ребенка внучки и убила его: суд вынес приговор

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 14:31

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Перед судом предстала женщина по обвинению в похищении новорожденного ребенка своей внучки сразу после рождения малыша и его убийстве.

Как агентству LETA сообщили в Верховном суде (ВС), в обвинительном заключении говорится, что обвиняемая женщина имеет квалификацию помощника врача, но не имеет соответствующего образования для принятия родов. С целью сокрытия беременности своей внучки, похищения только что родившегося ребенка и его убийства обвиняемая сама приняла роды, в результате которых ребенок родился живым. Пол ребенка в ходе следствия установить не удалось.

С целью сокрытия факта рождения ребенка внучки, обвиняемая из злости и мести за действия новоиспеченной матери по вступлению в связь с мужчинами, сразу после родов, зная, что новорожденный ребенок беспомощен в силу своего возраста, а новоиспеченная мать беспомощна, так как потеряла сознание после родов, вынесла новорожденного ребенка из дома, тем самым похитив его.

В неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах женщина умышленно убила ребенка и уничтожила его труп.

Окружной суд признал женщину виновной в похищении несовершеннолетнего, когда тот находился в беспомощном состоянии, в убийстве человека, когда тот находился в беспомощном состоянии, и в осквернении трупа.

Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора.

Однако окружной суд должен будет повторно рассмотреть это дело. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила апелляционный приговор по этому уголовному делу, поскольку в приговоре не было доказано, что труп новорожденного был осквернен во время его утилизации, говорится в сообщении Верховного суда.

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