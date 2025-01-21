Атака дронов на Смоленск: горят многоэтажка и авиазавод (ВИДЕО 18+)

Смоленская область в ночь на вторник, 21 января, подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным Telegram-каналов, один из БПЛА упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе Смоленска, обломки еще одного дрона подожгли кровлю многоэтажного дома.

Местные жители рассказали, что слышали около 10 мощных взрывов. Предполагается, что целями дронов могли быть местный НПЗ в Ярцево или Смоленский авиационный завод, где производятся ракеты Х-55 и Х-59, а также самолеты для тренировки российских пилотов. Завод включен в санкционные списки США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и стран Евросоюза. По данным издания ASTRA, на авиазаводе после атаки БПЛА начался пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в свою очередь отчитался в соцсетях об отражении атаки силами ПВО, указав на возгорания в результате падения обломков дронов кровли на "крышах отдельных зданий" и повреждения окон жилых домов. Видео прямых "налетов БПЛА на объекты и жилые дома" Анохин назвал "фейковой информацией" для "нагнетания паники и дестабилизации ситуации" в рамках "информационной войны". Пострадавших, согласно данным главы региона, нет.