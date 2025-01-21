Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Арестованы генералы ВСУ, отвечавшие за оборону Харькова

© Deutsche Welle 21 января, 2025 11:07

Мир

По версии следствия, задержанные военачальники должным образом не организовали оборону Харьковской области во время наступления РФ в мае 2024 года, что привело к потере личного состава, вооружения и части территорий.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 20 января, задержали трех высокопоставленных украинских офицеров, руководивших обороной Харьковской области. Им предъявлены обвинения в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения.

Имена задержанных в официальных сообщениях обоих ведомств не называются, указываются только их должности и звания: два генерала и один полковник. По данным издания "Украинская правда", речь может идти о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

По версии следствия, "действия командиров привели к потере личного состава и вооружения" и "сорвали мероприятия по обороне государственной границы" во время наступления российской армии в Харьковской области в мае 2024 года. Задержанные должным образом не организовали артиллерийскую и воздушную поддержку пехоты и вовремя не довели до подчиненных информацию о наступательных действиях войск противника, что позволило армии РФ проникнуть на территорию Харьковской области и частично ее оккупировать, утверждают СБУ и ГБР.

Арест высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем вечернем видеообращении прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такие "преступные ошибки" требуют расследования и справедливых выводов. "Важно, чтобы люди чувствовали, что ни статус, ни заслуги в прошлом не отменяют верховенства права", - заявил он.

Еще один арест - за сокрытие фактов дезертирства

Также в понедельник был арестован бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Это подразделение было оснащено западным вооружением, а многие его солдаты прошли обучение во Франции. Военачальник, как считает следствие, не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов дезертирства солдат в ходе подготовок за рубежом и выполнения боевых задач на восточном фронте. По сообщениям украинских СМИ, бригаду самовольно покинули 1 700 военных. В СБУ также заявили о проверке возможных коррупционных схем, работавших в бригаде при отборе солдат для обучения за пределами Украины.

Все задержанные доставлены в Киев. В случае признания их виновности им грозит до 10 лет тюремного заключения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
1 реакций
1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Публицист Пуче снова сравнил русских со свиньями: на этот раз рассуждая про дроны

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче опубликовал на la.lv свои размышления по поводу реакции Латвии на залетевший к нам в Латгалию российский дрон и недавно закрытый из-за двух дронов аэропорт. В тексте он снова назвал людей русской национальности свиньями.

Публицист Армандс Пуче опубликовал на la.lv свои размышления по поводу реакции Латвии на залетевший к нам в Латгалию российский дрон и недавно закрытый из-за двух дронов аэропорт. В тексте он снова назвал людей русской национальности свиньями.

Читать
Загрузка

Не пережил тяжелую болезнь: из жизни ушел выдающийся латвийский хирург Роланд Гибнерс

Выбор редакции 11:47

Выбор редакции 0 комментариев

После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.

После тяжелой болезни скончался хирург и преподаватель Роланд Гибнерс, сообщили в Латвийском обществе хирургов позвоночника.

Читать

У нас меньше денег, поэтому продукты дороже: парадоксальное объяснение эксперта

Латышские СМИ 11:26

Латышские СМИ 0 комментариев

Гостем очередного выпуска программы «Uz līnijas» («На линии») на телеканале TV24  стал Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, которому зрители, первым дело, задали вопрос: «Почему в Латвии продукты стоят дороже, чем в соседних странах?».

Гостем очередного выпуска программы «Uz līnijas» («На линии») на телеканале TV24  стал Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, которому зрители, первым дело, задали вопрос: «Почему в Латвии продукты стоят дороже, чем в соседних странах?».

Читать

Трамп посоветовал Путину не «разрушать» Россию и заключить сделку по Украине

Важно 11:19

Важно 0 комментариев

Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин «разрушает Россию», не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь предупредил, что Вашингтон не может установить временные рамки окончания конфликта.

Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин «разрушает Россию», не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь предупредил, что Вашингтон не может установить временные рамки окончания конфликта.

Читать

Опять щепки летят: в Зиепниеккалнсе спилены десятки лип, жители в ужасе — зачем?

Выбор редакции 10:55

Выбор редакции 0 комментариев

Жители микрорайна Зиепниеккалнс жалуются Press.lv, что под маркой вырубки лесных угодий для строительства четвертой очереди Южного моста, ежедневно вырубаются деревья и вдоль главных дорог в самом микрорайоне:

Жители микрорайна Зиепниеккалнс жалуются Press.lv, что под маркой вырубки лесных угодий для строительства четвертой очереди Южного моста, ежедневно вырубаются деревья и вдоль главных дорог в самом микрорайоне:

Читать

Места на бесплатные курсы по латышскому закончились в один день: Рижская дума

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

В течение дня в понедельник завершились наборы групп на первый семестр бесплатных курсов латышского языка в Риге, сообщили в столичном самоуправлении.

В течение дня в понедельник завершились наборы групп на первый семестр бесплатных курсов латышского языка в Риге, сообщили в столичном самоуправлении.

Читать