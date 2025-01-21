Арестованы генералы ВСУ, отвечавшие за оборону Харькова

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 20 января, задержали трех высокопоставленных украинских офицеров, руководивших обороной Харьковской области. Им предъявлены обвинения в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения.

Имена задержанных в официальных сообщениях обоих ведомств не называются, указываются только их должности и звания: два генерала и один полковник. По данным издания "Украинская правда", речь может идти о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

По версии следствия, "действия командиров привели к потере личного состава и вооружения" и "сорвали мероприятия по обороне государственной границы" во время наступления российской армии в Харьковской области в мае 2024 года. Задержанные должным образом не организовали артиллерийскую и воздушную поддержку пехоты и вовремя не довели до подчиненных информацию о наступательных действиях войск противника, что позволило армии РФ проникнуть на территорию Харьковской области и частично ее оккупировать, утверждают СБУ и ГБР.

Арест высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем вечернем видеообращении прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такие "преступные ошибки" требуют расследования и справедливых выводов. "Важно, чтобы люди чувствовали, что ни статус, ни заслуги в прошлом не отменяют верховенства права", - заявил он.

Еще один арест - за сокрытие фактов дезертирства

Также в понедельник был арестован бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Это подразделение было оснащено западным вооружением, а многие его солдаты прошли обучение во Франции. Военачальник, как считает следствие, не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов дезертирства солдат в ходе подготовок за рубежом и выполнения боевых задач на восточном фронте. По сообщениям украинских СМИ, бригаду самовольно покинули 1 700 военных. В СБУ также заявили о проверке возможных коррупционных схем, работавших в бригаде при отборе солдат для обучения за пределами Украины.

Все задержанные доставлены в Киев. В случае признания их виновности им грозит до 10 лет тюремного заключения.