«Аппарат для МРТ или крематорий?» Объявление о сдаче в аренду дома удивило публику (ФОТО)

Сообщается, что дом находится в закрытом поселке, стоимость его аренды - 8000 евро в месяц. Впрочем, народ удивила не столько арендная плата, сколько дизайн, точнее, некий загадочный объект на фото.

Светлана пишет: "Сначала я не поняла, почему так дорого - 8000 в месяц, а потом поняла - дома имеется персональный аппарат для МРТ. Или это все-таки крематорий?"

Комментаторы веселятся вовсю, высказывая различные догадки:

- Это новый фен "Дайсон".

- Кислородная камера.

- Там очень чувствительная аудиоаппаратура. Специальные микрофоны.

- Если это МРТ, то дико дешево.

- Это стиральная машина.

- Черная дыра, в которой можно исчезнуть.

- Когда я впервые увидела этот поселок, подумала, что там живут те, кто включен в программу защиты свидетелей. Ну очень закрытый поселок.

- Это портал.

- Это гибрид МРТ с крематорием. Если МРТ сосканирует новое заболевание, сожжет на месте, чтобы не мучиться.

- Какая безвкусица...