Антициклон над Латвией: солнечно и морозно

В наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) самая низкая температура воздуха до 5 утра составила -8..-9 градусов в Алуксне, Гулбене, Екабпилсе и Зосени.

В некоторых частях страны выпал снег толщиной от 1 до 4 сантиметров.

Самые сильные порывы ветра за последние 24 часа составили 20,7 метра в секунду в Лиепайском порту и 21,6 метра в секунду в Вентспилсском порту в воскресенье вечером.

Качество воздуха хорошее.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в наблюдательной сети LVĢMC составила от +0,9 градуса в Алуксне до +5,2 градуса на Колке.

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Хотя солнце будет светить ярко, температура воздуха не превысит 0..+4 градуса.

Ожидается слабый или умеренный северный ветер с переходом на западный.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. При северо-западном ветре слабом или умеренном максимальная температура воздуха составит +2 градуса.

Погодные условия определяются восточной границей антициклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1016 гектопаскалей в Латгалии до 1022 гектопаскалей в Курземе.