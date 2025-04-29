Андрей Яхимович приглашает всех на бесплатный концерт: музыка в знак благодарности

30 апреля в 19:00 в Digital Art House (ул. Сколас, 2) состоится особенный концерт. На сцену выйдет группа «Цемент» — не просто с песнями, а с глубокой благодарностью в сердце. Вход — свободный.

Это музыкальное «спасибо» всем, кто помог сделать невозможное — подарить шанс на жизнь рижскому рок-музыканту Андрею Яхимовичу.

В начале апреля в рамках благотворительного проекта «Зелёная лампа» была объявлена акция помощи: Андрей срочно нуждался в операции гамма-ножом, чтобы бороться с раком простаты. Сумма — почти 10 000 евро — казалась огромной.

Но чудо случилось. Всего за несколько дней вся сумма была собрана поклонниками Андрея и просто добрыми людьми. Деньги поступили на целевой счёт в фонде BeOpen и уже скоро пойдут на оплату операции и последующего лечения. Процедура назначена на начало мая.

Теперь, когда самое трудное в финансовом плане позади, концерт 30 апреля становится чем-то большим, чем просто музыкальным вечером. Это будет вечер благодарности. Вечер, когда сцена станет местом, где звучит не только рок, но и искреннее человеческое «спасибо» — каждому, кто не прошёл мимо чужой беды.

-Ждём всех на концертик, 30 апреля в 19.00

Digital Art House (ул. Сколас,2).

Gaidām visus 30.aprīlī plkst.19.00

Digitālās mākslas nams (Skolas iela, 2).