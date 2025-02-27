Американцы учат язык в русских семьях Латвии: кто для карьеры, а кто из интереса

Погружение в языковую среду позволяет быстрее освоить любой язык с самых азов - это общеизвестные истины. И многие латвийские семьи откликаются на такие предложения, хотя деньги платят за это не слишком большие: 900 евро в месяц за одного студента. Главное условие - общение должно вестись по-русски.

Press.lv пообщался Ириной Троянской - руководителем одной из компаний, которые организуют обучение иностранных студентов в Латвии. Она призналась, что от семей, желающей принимать иностранных студентов, отбою нет.

-300 семей в Латвии уже приняли на проживание иностранных студентов. Это распространенная практика, которая реализуется на территории Латвии, уже длительное время. При этом нужно отметить, что принимающие семьи не обучают студентов языку – они просто помогают им в разговорной практике: обсуждают бытовые темы, вместе проводят свободное время и т.д.

-Как студенты из США мотивируют свое желание изучать русский язык? И особенно, изучать его в Латвии?

-Основная часть наших студентов хотят строить свою карьеру в сфере политологии и международных отношений. Есть студенты, в семье которых говорили на русском. Некоторые студенты интересуются культурой Восточной Европы. На данный момент у студентов, которые хотят изучать язык в языковой среде, есть варианты поехать в страны средней Азии или Европы. На территории Евросоюза есть варианты обучения в странах Балтии, Чехии, Германии и Польши. Некоторые из студентов выбирают Латвию.

-Какие условия для семьи, чтобы принять у себя желающих жить и обучаться.

-В данный момент мы отдаем предпочтение семьям, которые живут в центре Риги (30 минут на одном виде транспорта до старого города) и семьям, в которых есть подростки или студенты. В эту сумму входит все - и питание, и проживание. Условия для семьи, которая желает принять у себя иностранца, весьма просты: в квартире должен быть хороший интернет, студент должен иметь отдельную комнату, а также завтрак и ужин в кругу семьи.

Принимающие семьи получают на руки около 900 евро в месяц после уплаты налогов. Со всеми семьями заключается официальный договор. Все налоги выплачиваются официально.

-А что требуется от хозяина? Насколько часто он должен общаться и на какие темы?

-Принимающая семья должна ежедневно проводить время со студентом, вместе завтракать и ужинать, приобщать его к своему быту, вместе проводить время на выходных. Общение в основном происходит на бытовые темы.

-Каков возраст студентов, которые желают изучать русский язык?

-От 17 до 28 лет. Большинство наших программ американские. Но есть группы из Италии, Австрии, Испании и Швейцарии. Студенты разных уровней. От нуля до продвинутого. Некоторые приезжают несколько раз.

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Сами семьи тоже делятся в Интернете своими впечатлениями от нового опыта. В основном, те, кто попробовал, довольны и хотели бы продолжать такое сотрудничество. Евгений рассказал о том, как его семья принимала студента из США: