Агентство занятости приглашает на бесплатные курсы компьютерной грамотности; кого ждут на занятиях?

Прием заявок начнется 24 февраля.
Заявки могут подавать работающие люди и самозанятые лица, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:
- образование и навыки кандидата недостаточны для того, чтобы конкурировать на рынке труда;
- возраст от 50 лет и старше;
- присвоена группа инвалидности или прогнозируется ее получение.
Заявки можно подавать на сайте агентства в разделе Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība), где будет доступна более подробная информация.
По предварительным расчетам, на курсы по освоению программы компьютерной грамотности планируется принять до 6000 тысяч человек.