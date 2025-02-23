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Агентство занятости приглашает на бесплатные курсы компьютерной грамотности; кого ждут на занятиях?

© LETA 23 февраля, 2025 20:44

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Государственное агентство занятости (ГАЗ, NVA) приглашает подавать заявки на бесплатное обучение компьютерной грамотности.

Прием заявок начнется 24 февраля.

Заявки могут подавать работающие люди и самозанятые лица, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:

- образование и навыки кандидата недостаточны для того, чтобы конкурировать на рынке труда;

- возраст от 50 лет и старше;

- присвоена группа инвалидности или прогнозируется ее получение.

Заявки можно подавать на сайте агентства в разделе Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība), где будет доступна более подробная информация.

По предварительным расчетам, на курсы по освоению программы компьютерной грамотности планируется принять до 6000 тысяч человек.

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