Агата Муцениеце устроила пижамную вечеринку в центре Москвы: СМИ

Праздник прошел в одном из столичных заведений. На нем можно было увидеть друзей Мии, а также сама Агату и ее нынешнего спутника Петра Дрангу, которым активно приписывают любовную связь. Присутствующие облачились в пижамы и устроили самую настоящую ночную вечеринку среди моря блесток и сладостей.

Виновница торжества была очень довольна мероприятием. Она с радостью позировала с гостями у милой фотозоны, а еще с большим удовольствием лакомилась тортом.

К сожалению, на праздничной вечеринке не было брата Мии — Тимофея, который в данное время проживает с отцом Павлом Прилучным и его супругой Зепюр Брутян. Подросток, по словам Агаты, сделал свой выбор, и она не намерена перечить ему. Агата уже больше полугода находится в разлуке с Тимой и мечтает хотя бы поговорить с ним по душам. Недавно артистка все же случайно встретила наследника, но их беседа завершилась не на самой позитивной ноте.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб?! Мы поехали на Петин концерт. В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — откровенничала звезда.

А все началось с того, что Агата Муцениеце стала судиться с Павлом Прилучным за алименты. Актриса выиграла тяжбу, после чего Павел стал делать все возможное, чтобы сын жил с ним. В данное время Муцениеце искренне жалеют многие известные персоны и поклонники. Все они надеются на потепление ее отношений с Тимофеем. Благо, Мия имеет возможность видеться с братом в любое время, кроме того, к ней очень хорошо относится нынешняя супруга Прилучного.

«Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце. Она впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем и рассказала о том, что их встреча не была теплой», — недавно по поводу всей этой истории высказывалась блогер Мария Погребняк, которая сама воспитывает четверых детей.