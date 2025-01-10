А вы знаете, как бороться с «простудой на губах»?

Как облегчить физические и моральные страдания, которые возникают, казалось бы, из-за пустяка? Вот что рассказывает заведующая Jaunā Torņakalna Mēness aptieka сертифицированный фармацевт Гунита Петровица.

Вы не одиноки в своей проблеме

– По данным Всемирной организации здравоохранения, 67% населения планеты в возрасте до 50 лет, а это почти 3,7 миллиарда человек, инфицированы вирусом простого герпеса первого типа. Именно он «выскакивает» в виде специфического прыщика-язвочки на губах.

Особенность вируса простого герпеса в том, что он способен скрытно находиться в организме долгое время и никак не проявлять себя. Этот вирус прячется в нервных ганглиях поясничного отдела спинного мозга (скопление нервных клеток), куда его загоняет иммунная система. Когда иммунный ответ снижается (например, при ОРВИ и стрессе), вирус выходит наружу. Появляются высыпания и другие проявления.

Герпес начинает активно рецидивировать в момент, когда иммунитет человека ослаблен - например, при респираторных вирусных заболеваниях, что чаще происходит в холодное время года.

Проблема стара как мир: история герпеса насчитывает миллионы лет! Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, говорят, что распространение лицевого герпеса совпало с появлением новой культурной практики — поцелуя как проявления своих чувств…

Обычно герпес на губах протекает в несколько этапов и сопровождается неприятными симптомами. За несколько дней до появления герпетической сыпи могут возникать явный зуд или покалывание в области губ. Потом появляются маленькие, заполненные прозрачной жидкостью пузырьки - как правило, они поселяются на границе красной каймы губ и вокруг рта. Потом они лопаются, жидкость изливается, на слизистой губ остаются неглубокие открытые ранки, которые со временем покрываются корочкой.

Что категорически нельзя делать при прыщике на губах

- Запомните: нельзя эти прыщики сдирать или выдавливать. Не надо пользоваться декоративной косметикой, тональным кремом и губной помадой. Если вирус попадет на кисти для макияжа или другие средства, это приведет к быстрому рецидиву при дальнейшем использовании.

Врачи не рекомендуют с проявившимся герпесом ходить в баню, сауну и бассейн, особенно в общественные места. Герпес быстрее заживает, если держать его в сухости и чистоте.

При возникновении первых симптомов (покраснение и зуд) советую обратиться к нам, фармацевтам, – мы поможем вам решить эту проблему. Сегодня есть немало препаратов, которые помогут вам быстрее справиться с этим «пришельцем» на губах, успокоят жжение и боль и даже замаскируют прыщик.

Поговорите с фармацевтом, есть решение!

- Как я уже сказала, появление герпеса означает, что ваш иммунитет страдает. Вирус активизируется при ослабленном иммунитете в результате стресса, простудного заболевания. Что надо делать? Первое - пить много жидкости, чая и воды, для очистки организма от всего, скажем так, ненужного. Во-вторых, советую подумать о приеме антиоксидантов, а это витамины А, Е, селен и цинк. Очень важно, чтобы они были в одном комплексе, потому что один компонент в данном случае улучшает действие другого. Поговорите с фармацевтом, мы поможем вам подобрать наиболее подходящий состав, который будет лучше всего подходить именно вам. Не стесняйтесь с нами говорить, это всегда очень важно для более эффективной помощи с нашей стороны. Например, если человек занимается спортом, я бы добавила к приему еще и микроэлементы.

Ну, и про витамин D надо обязательно вспомнить, так как это очень важная составляющая нашего иммунитета. Зимой у большинства жителей Латвии витамина D не хватает, а поэтому, если давно этого не делала, сдайте лабораторный анализ крови – проверьте уровень витамина D в организме! Надо понимать, хватит вам профилактической дозы приема (зимой до 4000 единиц в сутки) или врач вам будет рекомендовать более высокую концентрацию приема этого витамина.

Подумайте о своем режиме труда и отдыха, постарайтесь отказаться от курения. Поверьте, нет ничего лучше для иммунитета, чем достаточный ночной сон, сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Исключив факторы риска возникновения герпеса, можно значительно сократить периоды обострения.

Кроме того, конечно, сегодня можно многое сделать в момент появления герпеса на губах. Есть безрецептурные медикаменты, которые на порядок облегчат состояние. Очень эффективны препараты (применяемые наружно), содержащие действующее вещество ацикловир – как правило, их надо наносить часто, каждые два-три часа, на больное место, потом можно делать это реже.

Есть также гель на натуральной основе, который содержит чистый кремниевый минеральный гель и при нанесении уменьшает симптомы раздражения уже через один час. Гель действует на жидкость, находящуюся в высыпаниях, связывая ее. Гель легко дозируется и долгое время остается на месте. Связывая секрет вируса герпеса, средство способствует постепенному исчезновению пузырьков, тем самым останавливая дальнейшее распространение...

Многим понравятся специальные, я бы сказала - инновационные пластыри, предназначенные специально для купирования герпеса: нанесенный на него состав снимает дискомфорт и заживляет язвочку. И эти самые пластыри работают как идеальная маскировка (специальная разработка) – эти пластыри кроме оказываемого воздействия на прыщик прикрывают его визуально, делая его практически незаметным на лице, а это тоже для многих важно.

Питание: что учесть?

- При герпесе нужно соблюдать определенную диету: если нет индивидуальных противопоказаний, стоит есть продукты с повышенным содержанием незаменимой аминокислоты — лизина: молочные продукты, мясо, яйца, сою, картофель, зародыши пшеницы, чечевицу.

В момент обострения герпеса не показаны продукты, в которых велико содержание другой аминокислоты - аргинина. Это арахис, шоколад, изюм, некоторые зерновые культуры.

Не заражайте других!

- Вирус герпеса распространяется при непосредственном контакте, поэтому до полного выздоровления придется забыть о поцелуях. Однако наряду с риском заразить других существует и возможность перенести вирус на другие части своего тела. Чтобы этого не произошло, ни в коем случае нельзя трогать пальцами высыпания на губе, а при случайном прикосновении руки нужно немедленно вымыть теплой водой – лучше с бактерицидным мылом.

Еще совет: если герпес на губах – ваша частая проблема, снабдите домашнюю аптечку всем необходимым, чтобы на начальной стадии возникновения прыщика, когда вы только почувствуете первые его проявления, вы смогли начать борьбу с ним.

(!) При частом появлении герпеса, особенно в тяжелых и рецидивирующих случаях, требуется консультация врача.