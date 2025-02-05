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А мы? Таллинн запускает мониторинг психологического благополучия учеников переходных классов

© LETA 5 февраля, 2025 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

Таллинн запускает мониторинг успеваемости и психологического благополучия учеников переходных классов, сообщила в среду пресс-служба Таллиннской горуправы.

Таллиннский департамент образования совместно с партнерами разработал комплексную программу мониторинга психоэмоционального благополучия и академической успеваемости учащихся классов, переходящих на обучение на эстонском языке. Она направлена на поддержку психологического состояния как учеников, так и школьных работников, профилактику возможных проблем с душевным здоровьем и системное отслеживание академических результатов.

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, создание плана мониторинга является важным шагом в поддержке процесса перехода на обучение на эстонском языке. «Главное беспокойство родителей в этом процессе связано с академической успеваемостью их детей и их психологическим состоянием. Мы хотим получить объективную и основанную на фактических данных картину психоэмоционального состояния и уровня знаний учеников переходных классов. Это позволит нам определить наиболее эффективные меры для еще более системной поддержки как учебного процесса, так и психологического благополучия учащихся», – подчеркнул вице-мэр. «Мы разработали программу, которая на основе данных позволяет оценить, как дети адаптируются и развиваются в условиях обучения полностью на эстонском языке. Первые результаты станут доступны уже к концу учебного года, что поможет нам проанализировать влияние первого этапа перехода и определить дальнейшие шаги», – пояснил Яшин.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что для успешного перехода на обучение на эстонском языке необходимо иметь возможность отслеживать прогресс учеников в режиме реального времени и своевременно оказывать им поддержку. «Таллинн разработал комплексный план перехода, и программа мониторинга играет в этом процессе ключевую роль. Она не только дополняет систему подготовки учителей, разработку методических материалов и организацию языкового обучения, но и обеспечивает образовательные учреждения необходимой поддержкой в области душевного здоровья, – сказал Рунду. – Программа позволяет получить детализированное представление о динамике успеваемости учащихся как на уровне отдельных школ, так и в масштабах всего города. Это даст нам возможность предлагать учебным заведениям адресную поддержку. Мы рады продолжить сотрудничество в этом направлении с надежными партнерами».

Таллиннский департамент образования разработал системный план мониторинга, который позволит получить полную картину знаний учеников переходных классов в области эстонского языка, их академических предметов и психологического благополучия. Для этого будет расширено сотрудничество с партнерами в сфере образования и здравоохранения.

Мониторинг развития эстонского языка у учеников 1-х и 4-х классов проведет Департамент по делам образования и молодежи совместно с Таллиннским университетом. В сотрудничестве с AlpaKids разрабатываются цифровые образовательные игры, предназначенные для мониторинга академических достижений первоклассников. Они охватывают ключевые предметные области, включая язык, математику и естественные науки.

Организация Clanbeat совместно с Peaasjad MTÜ займется мониторингом психоэмоционального благополучия школьных сообществ. В рамках этой инициативы школы получат практические тренинги, интервенционные решения и вспомогательные материалы. Для младших школьников будет использоваться Triumfland Saga – персонализированная образовательная игра, основанная на научных исследованиях, направленная на развитие социально-эмоциональных навыков и поддержку психологического благополучия детей в переходный период.

Первые результаты анализа программы будут доступны к лету 2025 года, что позволит сделать обоснованные выводы и спланировать дальнейшие меры поддержки учащихся.

Таллиннский департамент образования продолжит сотрудничество с экспертами в области образования и здравоохранения, чтобы обеспечить плавную адаптацию учеников переходных классов к обучению на эстонском языке и предоставить им необходимые инструменты и ресурсы для успешного освоения учебной программы.

На финансирование мониторинга и мер поддержки в бюджете Таллинна предусмотрено порядка 324 000 евро.

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