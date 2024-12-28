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3:2! Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые победила Канаду на чемпионате мира (ВИДЕО)

© LETA 28 декабря, 2024 12:45

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Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

В первом матче ЧМ-2025 молодые латвийские хоккеисты победили по буллитам в дополнительное время со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В латвийской сборной лучшим был признан вратарь Линард Фелдбергс, который в этом матче отразил 55 бросков из 57, а также помешал противнику забить гол в серии буллитов. Победный бросок осуществил Эрик Матейко.

Первый гол был забит на четвертой минуте второго периода, когда после ошибки латышей в центральной зоне Джет Лучанко в меньшинстве завладел шайбой и вышел против Фелдбергса. Латыши сравняли счет через 20 минут, когда Матейко совершил в большинстве безошибочный удар по воротам канадцев.

За 5 минут и 38 секунд до окончания основного времени Кэлам Ричи в большинстве моментальным броском из зоны вбрасывания вернул лидерство сборной Канады. Когда до финального сигнала осталось 2 минуты и 29 секунд, капитан латвийской сборной Петерис Буланс в большинстве из центра зоны провел шайбу сквозь толпу игроков, и она попала в цель - 2:2.

Далее до конца основного времени ни одной из команд не удалось забить, поэтому матч завершился серией буллитов. В ней отличились Фелдбергс и отразивший 24 броска за 65 минут Джек Иванкович.

Точку в игре поставил Матейко - итого 3:2 в пользу сборной Латвии.

 

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