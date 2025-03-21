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177 737 евро за эту инсталляцию? Юрмале явно некуда больше потратить деньги (1)

Редакция PRESS 21 марта, 2025 12:00

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"Инсталляция под названием "Узел"("Mezgls"), размещенная между церковью, рынком и домом культуры в Каугури, символически связывает воедино ежедневные популярные маршруты местных жителей и визуально обозначает центр благоустроенного сквера", - так поясняет Press.lv появление этого арт-объекта на улицах Каугури  представитель Юрмальского самоуправления Мара Мичуле.

Сам автор идеи инсталляции в форме узла называет выбранную им форму еще и "символом единства", в то же время он убежден, продолжает Мара Мичуле, что эта форма отсылает к истории окрестностей Каугури, - еще к тем временам, когда вязать узлы в этом рыбацком поселке считалось важнейшим рыболовецким  навыком и умением.

А конкурс на лучший объект окружающей среды Юрмальское самоуправление объявило еще три года назад - в 2022 году. Тогда  победила работа художника Угиса Трауманиса "Узел"("Mezgls"). И вот, над ней кипела работа, и теперь все мы видим ее результат. А воплотили идею художника компании  ООО "MetalProjekts" un ООО "DJA" под руководством архитектора Дидзиса Яунземса.  Затраты на изготовление и установку объекта  "Узел Каугури" составили 177 737 евро.  Дополнили композицию еще и 17 парковых скамеек  – на их изготовление и установку ушло 34 135 евро.

На вопрос Press.lv, а не целесообразнее ли было бы направить эти средства на более актуальные нужды жителей Каугури, ответа от Юрмальского самоуправления так и не последовало.

А наше правительство еще голову ломает - где взять денег на оборону, но так чтобы и медицину не пощипать? Развяжите несколько таких узлов в самоуправлениях - глядишь, несколько лишних миллионов и появятся.  

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