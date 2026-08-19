Plānots, ka ministru algas nākamgad būs 8107 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, bet Saeimas deputātu algas — 4576 eiro bruto.
Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, gan arī Ministru prezidenta atalgojums mēnesī palielināsies par 494 eiro. Ja šogad šīs amatpersonas saņēma 8659 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, tad nākamgad šo amatu pildītāji saņems 9153 eiro mēnesī.
Valsts kancelejā aģentūrai LETA skaidro, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka Valsts kancelejai līdz katra gada 1. maijam savā tīmekļvietnē jāpublicē nākamā gada bāzes mēnešalgas apmērs.
Tai pat laikā ikgadējā gada budžeta projekta sagatavošanās laikā var tikt pieņemti lēmumi, kas attiecīgi var ierobežot algu pieauguma apmēru vai arī pilnībā to iesaldēt. Piemēram, 2025. gadam budžeta likumā tika noteikts, ka bāzes mēnešalgu indeksācijas koeficients nedrīkst pārsniegt 2,6%. Tas nozīmēja, ka, lai gan saskaņā ar likumā noteikto aprēķina kārtību pieaugumam būtu bijis jābūt lielākam, faktiskais pieaugums tika ierobežots līdz 2,6%.
Savukārt, gatavojot 2026. gada budžetu, tika pieņemts lēmums bāzes mēnešalgu nepalielināt, proti, pieaugums tika noteikts 0% apmērā. Tādējādi 2026. gadā bāzes mēnešalgas saglabājās 2025. gada līmenī.
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