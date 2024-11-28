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Знание латышского не требуется: в Латвии бандиты нанимали подростков для сбора пожертвований на фиктивные цели

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 13:28

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Скриншот видео TV3

Государственная полиция задержала организованную группу, которая использовала не менее 50 несовершеннолетних для сбора пожертвований на фиктивные цели, сообщили агентству LETA в полиции.

25 июля Управление по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями возбудило уголовное дело против незарегистрированной латвийской компании, которая незаконно привлекла не менее 50 детей для сбора пожертвований у входов в различные торговые центры по всей Латвии.

В рамках уголовного дела был проведен широкий спектр следственных действий, в том числе три ареста. В начале ноября суд заключил под стражу двух человек 2002 и 2005 годов рождения, а сегодня, 28 ноября, суд принял решение не менять меру пресечения.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что под прикрытием благотворительного фонда члены организованной преступной группы занимались торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, которая выражалась в размещении на одном из интернет-сайтов вакансии, приглашающей детей в возрасте от 14 лет стать рекламными агентами. Соискателям говорили, что знание латышского языка не требуется, и предлагали гибкий график работы и ежедневную оплату.

Детям выдавали поддельные документы, якобы оправдывающие их присутствие в пунктах сбора. Организаторы давали соискателям ложную информацию об истинном характере предлагаемой работы, вовлекая их в преступную деятельность. И детям, и жертвователям говорили, что сбор средств организован для лечения тяжелобольных детей в Европе. Несовершеннолетних также обучали тому, что отвечать на вопросы, задаваемые во время проверок государственной или муниципальной полицией.

В конце дня каждый волонтер возвращался в арендованный офис в Риге со сборами за день, где ящики для пожертвований вскрывались, деньги подсчитывались и распределялись. 20% выплачивалось в качестве вознаграждения ребенку, собравшему пожертвования, а остальное распределялось между членами организованной группы.

К совершению преступления злоумышленники намеренно привлекали несовершеннолетних детей с целью вызвать жалость и психологическое воздействие на прохожих, чтобы сделать их более отзывчивыми. В ходе расследования выяснилось, что пожертвования шли на повышение благосостояния организаторов, например на покупку дорогостоящей электротехники, частные поездки, приобретение одурманивающих веществ и другие цели. В общей сложности компания незаконно вовлекла не менее 50 детей и получила средства в размере не менее 80 000 евро.

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