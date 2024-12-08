Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Декабря Завтра: Gunars, Gunis, Vladimirs

Знаменитая фраза Лидаки «Закрой рот» превзойдена; Силиня отреагировала на речь Смилтенса грубее (ВИДЕО)

la.lv 8 декабря, 2024 15:50

Важно 0 комментариев

Внимания общественности в соцсетях не с лучшей стороны удостоилась премьер Эвика Силиня. Видеозаписью заседания Сейма поделился в соцсетях депутат от Объединенного списка Андрис Кулбергс, отметив, что "такого от нашего премьера он не ожидал", пишет LA.LV.

В начале ролика слышны слова депутата Эдварда Смилтенса: "(...) руководитель, которая вела бы государство куда-то. Вы владетельница этого государства, а в 26-м году это изменится. Спасибо!"

На это премьер отреагировала весьма грубо: "Не подавись! Не облюйся!"

Затем на видео звучит реплика Юргиса Клотиньша: "Я бы хотел сказать госпоже премьер-министру, что таким словам, какие она адресовала нашему коллеге Эдварду Смилтенсу после его речи, в этом зале не место".

Кулбергс комментирует это следующим образом: "Чего-чего, но такого я от нашего премьера Эвики Силини не ожидал. Серьезно? Вам не стыдно?"

А вот как реагирует на это публика:

- Ты думаешь, что она так только к учителям может позволить себе так относиться?

- Насколько понимаю, у нас появился конкурент легендарной майки с "Закрой рот!" Лидаки? Наконец-то феминизм догнал мужчин. Стеклянный потолок пробит.

- Уровень на лице написан. 5 классов и курсы танцев.

- Теперь я знаю, что такое стратегическая коммуникация.

- Это точка в карьере. В стиле Аболтини. Типично, в духе "Единства".

- Премьер великолепна! Такое дерьмо, как ты, недостойно ей шнурки завязывать.

- Что ты хочешь от подруги криминальных авторитетов 90-х. Среда, в которой ты вращалась в юности, оставляет отпечатки. Подруга Клопа никогда не станет уважаемым политиком или элегантной дамой. Вся ее сущность (одежда, поведение, речь) проникнута ужасной вульгарностью.

- Глория вовсе не была наихудшим вариантом, вот только из неправильного слоя общества!

- Почему Дайга Миериня не сделала Силине замечание, что такие слова в Сейме неприличны?

- Эвика уже подала заявление об увольнении Ринкевичу?

- Провинциальная амеба, которая не умеет ни бюстгальтер носить (а надо бы), ни косметикой пользоваться. Такие "силини" раньше на улице Лиенес стояли. Сейчас сидят в тепле и получают зарплату.

- Недостаток интеллекта даже ботоксом не скрыть.

- Кто эту стерву туда продвинул?!

- Все маски рано или поздно падают. Ей не стыдно - она нарцисс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге пьяный водитель оказал сопротивление полиции; к счастью, обошлось без ДТП (ВИДЕО)

Важно 17:11

Важно 0 комментариев

Сообщество в "Фейсбуке" Sadursme.lv опубликовало видео со следующим пояснительным текстом:

Сообщество в "Фейсбуке" Sadursme.lv опубликовало видео со следующим пояснительным текстом:

Читать
Загрузка

Корейцы снимут в Латвии шпионский боевик; Рига сыграет роль Владивостока

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

С декабря по март в Риге будут снимать южнокорейский шпионский боевик Humint (название фильма можно перевести как "агентурная разведка", "сбор разведданных с помощью людей" - Ред.). Об этом агентство LETA информировала представитель латвийской продюсерской компании Film Angels Катрине Зейле.

С декабря по март в Риге будут снимать южнокорейский шпионский боевик Humint (название фильма можно перевести как "агентурная разведка", "сбор разведданных с помощью людей" - Ред.). Об этом агентство LETA информировала представитель латвийской продюсерской компании Film Angels Катрине Зейле.

Читать

Скрывайте ваши денежки: со счета могут пропасть деньги даже без запроса Smart ID; как тут быть?

Важно 15:35

Важно 0 комментариев

Мошенники - такая зараза, от которой избавиться трудно. Они находят все новые и новые способы заполучить чужие деньги, предупреждает Tautaruna.nra.lv.

Мошенники - такая зараза, от которой избавиться трудно. Они находят все новые и новые способы заполучить чужие деньги, предупреждает Tautaruna.nra.lv.

Читать

Погода в понедельник: особых перемен не ожидается, временами — солнечно

Важно 15:08

Важно 0 комментариев

В понедельник в Латвии временами будет солнечно, осадки ожидаются только в юго-восточных районах страны, о чем свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии временами будет солнечно, осадки ожидаются только в юго-восточных районах страны, о чем свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Абсурд! Фотографирование на рождественском базарчике 50 евро?» Тревога оказалась ложной; в чем дело?

Латышские СМИ 14:30

Латышские СМИ 0 комментариев

Рождественский базарчик на Домской площади радует не только рижан, но и привлекает множество туристов. Но в этом году замечено, что организаторы ввели новое правило: за фотографирование на территории базарчика надо платить 50 евро, сообщает LA.LV.

Рождественский базарчик на Домской площади радует не только рижан, но и привлекает множество туристов. Но в этом году замечено, что организаторы ввели новое правило: за фотографирование на территории базарчика надо платить 50 евро, сообщает LA.LV.

Читать

Анимационный фильм латвийского режиссера получил приз Европейской киноакадемии

История и культура 13:26

История и культура 0 комментариев

Европейская киноакадемия признала анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Течение" (Straume) лучшим анимационным полнометражным фильмом. Церемония награждения состоялась в субботу в Люцерне (Швейцария).

Европейская киноакадемия признала анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса "Течение" (Straume) лучшим анимационным полнометражным фильмом. Церемония награждения состоялась в субботу в Люцерне (Швейцария).

Читать