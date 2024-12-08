Знаменитая фраза Лидаки «Закрой рот» превзойдена; Силиня отреагировала на речь Смилтенса грубее (ВИДЕО)

В начале ролика слышны слова депутата Эдварда Смилтенса: "(...) руководитель, которая вела бы государство куда-то. Вы владетельница этого государства, а в 26-м году это изменится. Спасибо!"

На это премьер отреагировала весьма грубо: "Не подавись! Не облюйся!"

Затем на видео звучит реплика Юргиса Клотиньша: "Я бы хотел сказать госпоже премьер-министру, что таким словам, какие она адресовала нашему коллеге Эдварду Смилтенсу после его речи, в этом зале не место".

Кулбергс комментирует это следующим образом: "Чего-чего, но такого я от нашего премьера Эвики Силини не ожидал. Серьезно? Вам не стыдно?"

А вот как реагирует на это публика:

- Ты думаешь, что она так только к учителям может позволить себе так относиться?

- Насколько понимаю, у нас появился конкурент легендарной майки с "Закрой рот!" Лидаки? Наконец-то феминизм догнал мужчин. Стеклянный потолок пробит.

- Уровень на лице написан. 5 классов и курсы танцев.

- Теперь я знаю, что такое стратегическая коммуникация.

- Это точка в карьере. В стиле Аболтини. Типично, в духе "Единства".

- Премьер великолепна! Такое дерьмо, как ты, недостойно ей шнурки завязывать.

- Что ты хочешь от подруги криминальных авторитетов 90-х. Среда, в которой ты вращалась в юности, оставляет отпечатки. Подруга Клопа никогда не станет уважаемым политиком или элегантной дамой. Вся ее сущность (одежда, поведение, речь) проникнута ужасной вульгарностью.

- Глория вовсе не была наихудшим вариантом, вот только из неправильного слоя общества!

- Почему Дайга Миериня не сделала Силине замечание, что такие слова в Сейме неприличны?

- Эвика уже подала заявление об увольнении Ринкевичу?

- Провинциальная амеба, которая не умеет ни бюстгальтер носить (а надо бы), ни косметикой пользоваться. Такие "силини" раньше на улице Лиенес стояли. Сейчас сидят в тепле и получают зарплату.

- Недостаток интеллекта даже ботоксом не скрыть.

- Кто эту стерву туда продвинул?!

- Все маски рано или поздно падают. Ей не стыдно - она нарцисс.